Полиция задержала семерых участников акции против войны на Украине и произвола силовиков у здания ФСБ в центре Москвы на Лубянке, сообщает "ОВД-Инфо". Их везут в отделение полиции. Вместе с ними был задержан активист акции "Бессрочный протест", проводивший свой пикет. По данным "Новой газеты", всего были задержаны 9 человек.

Акция у здания ФСБ называлась “Собрание граждан, возмущённых действиями власти”. Её организаторы планировали обсудить ситуацию вокруг военного конфликта на Украине, ареста правозащитника Льва Пономарёва.

По сообщению “Новой газеты”, на мероприятие пришли около 50 человек. На месте также присутствовали активисты провластных движений SERB и НОД.

16 декабря в Москве должен был состояться "Марш за мир. Против насилия". Его организаторы планировали высказаться против войны на востоке Украины и произвола правоохранительных органов в России. Акция не состоялась, один из её заявителей – лидер движения "За права человека" правозащитник Лев Пономарёв был арестован.