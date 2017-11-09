"Дождь": движение SERB курирует сотрудник "Центра Э" при МВД России

Деятельность прокремлевской радикальной группировки SERB курировал сотрудник центра по противодействию экстремизму при МВД России, известного как "Центр Э", сообщает "Дождь". Бывший член SERB Олег Чурсин рассказал телеканалу, что лидер группы Гоша Тарасевич (Игорь Бекетов) контактировал с правоохранительными органами и периодически получал от них "оперативную премию".

По словам Чурсина, Бекетов согласовывал с полицией действия во время акций. Контактным лицом в МВД был оперативник по фамилии Окопный. Представители движения "Солидарность" подтвердили "Дождю", что видели на акциях, куда приходят активисты SERB, именно этого полицейского, а также других работников "Центра Э".

Предположительно, речь идет о сотруднике Центра по противодействию экстремизму ГУВД по Москве майоре Алексее Окопном. Он, в частности, участвовал в разгроме организованной арт-группой "Синий всадник" выставки, на которой высмеивались государственные торжества в честь юбилея Победы. Окопный также неоднократно присутствовал на обысках у московских оппозиционных активистов.

В руководстве SERB отрицают получение инструкций от полиции и утверждают, что МВД лишь предупреждает, куда не надо ходить.

В сентябре и октябре активисты прокремлевской группировки дважды срывали мемориальную табличку с дома в Москве, где жил Борис Немцов. Они также требуют запретить предвыборную агитацию Алексею Навальному. Сам оппозиционер считает, что именно SERB стоит за нападением на него у офиса Фонда борьбы с коррупцией.