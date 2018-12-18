Экс-советник Трампа: бывший начальник ГРУ Сергун умер в Ливане

Бывший начальник Главного управления Генштаба России (также известного как ГРУ) Игорь Сергун умер в Ливане, а не в Подмосковье, как утверждало Министерство обороны. Об этом на допросе в ФБР заявил Майкл Флинн, бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности.

Флинн лично встречался с Сергуном в московской штаб-квартире ГРУ еще в 2013 году. Позднее они также поддерживали связь, а когда в январе 2016 года Сергун умер, Флинн позвонил выразить соболезнования послу России в США Сергею Кисляку.

В Министерстве обороны России слова Флинна по поводу смерти Сергуна назвали "конспирологическим бредом".

Майкл Флинн проходит по делу о российском вмешательстве в американские выборы. Во вторник суд, как ожидается, вынесет ему приговор. О показаниях бывшего советника Трампа стало известно из служебной записки, переданной в суд спецпрокурором Робертом Мюллером.

По официальным данным, Игорь Сергун умер 3 января 2016 года в доме отдыха ФСБ "Москвич". Он якобы перенес обширный инфаркт. Однако СМИ со ссылкой на источники писали, что на самом деле Сергун умер 1 января в Ливане. Другие подробности до сих пор не известны.

После смерти Сергуна начальником Главного управления Генштаба был назначен Игорь Коробов. Но 21 ноября он тоже умер. Причиной была названа "тяжелая продолжительная болезнь". В настоящее время ГРУ возглавляет вице-адмирал Игорь Костюков.