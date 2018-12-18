"Убрать боевиков". Донбасс ждет технологическая катастрофа

В воюющем Донбассе, возможно, в ближайшее время придется отселять людей в семи городах Донецкой и Луганской областей. Шахтные воды могут выйти на уровень минус 20 метров, что автоматически означает подтопление домов и загрязнение всех собственных источников питьевой воды.

Не исключено, что скоро начнется и затопление ртутной шахты №2-бис неподалеку от Горловки, что неминуемо вызовет риск нарушения русла канала Северский Донец – Донбасс, питающего питьевой водой Горловку, Макеевку, Донецк, Ясиноватую и целый "куст" городов уже на подконтрольной Украине территории. К таким неутешительным выводам пришли эксперты ОБСЕ.

Вода канала объединяет Донбасс, одна компания "Вода Донбасса" работает на всех территориях, имея дирекцию в Донецке и 12 тысяч сотрудников, получающих заработную плату по обе стороны линии фронта в двух разных валютах. Река Северский Донец проходит через зону войны в Донбассе и уносит свои воды в российский Дон и дальше – в общее для России и Украины Азовское море.

При этом любой обмен данными или сотрудничество даже на уровне экологических экспертов между противоборствующими сторонами прервано, хотя еще несколько месяцев назад на нейтральной территории проходили встречи ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Донецка.

Оранжевая вода

В Киеве при поддержке офиса координатора проектов ОБСЕ в Украине была представлена информационная система, которая позволяет отслеживать ситуацию на территориях, которые пострадали от конфликта на востоке Украины, и новая программа мониторинга воды бассейна реки Северский Донец – с первой начальной оценкой экологических рисков. Эти программы будут использоваться Министерством экологии Украины и Государственным водным агентством этой страны для отслеживания ситуации и информирования общественности о состоянии окружающей среды в регионе. Программа государственная, создана на деньги ОБСЕ.

Северский Донец питает водой миллионы людей. При этом по его руслу в Луганской области проходит линия фронта, а его течение в зоне войны обильно пополняют минерализованные шахтные воды с закрытых и еще затапливаемых шахт. Еще в реку сливают отходы производств, сбросы канализации городов, очистные сооружения которых тоже находятся на линии фронта или, как в городке Золотое, без всяких очистных сооружений сливают тысячи тонн оранжевой воды в сутки сразу по течению – в Россию.

40 процентов водосбора реки Дон обеспечивается за счет Северского Донца, питающих его речек типа Казённого и Кривого Торца, Бахмутки и Лугани. 13 процентов этого водосбора находится на неподконтрольных Украине и наиболее урбанизированных территориях Донбасса с большим количеством металлургических и коксохимических производств, шахт и местами не работающих очистных сооружений. Львиная доля их никакой информацией не делится и после перехода под контроль самопровозглашенной ЛДНР никакой природоохранной отчетности на украинскую строну не сдает.

В 2017 году отчеты по сбросу сточных вод в Донецкой области подало 63 предприятия (это в 1,5 раза меньше, чем в 2013 году), в Луганской – 28 (в 3,7 раза меньше, чем до войны). Не подают отчеты 105 объектов хозяйствования в двух областях. Соответственно и мониторинговые посты, где происходит забор анализов воды, на неподконтрольных украинским властям территориях не работают.

Данные из космоса

Данные космических исследований о вертикальных смещениях земной поверхности с 2013 по 2018 год представлял Сергей Янчевский из группы ученых Института космических исследований Национальной академии наук Украины (НАНУ). Используемый ими метод называется "спутниковая радарная интерферометрия", он дает погрешность в результатах в 4 мм по высоте только за счет особенностей математической обработки спутниковых снимков.

Сергей Янчевский рассказал о том, что есть около шести тысяч точек, где просадка поверхности составляет 80 мм в год. Есть точки, где провалы идут со скоростью 30 см в год. Правда, большинство из них приходится на терриконы, степи, отвалы породы. Но в двух городах Луганской области в жилых улицах, застроенных девятиэтажками, определяются проседания в 120 мм и 200 мм в год. Речь идет о Суходольске и Червонограде. Ученый назвал ситуацию технологической катастрофой, при которой в обозримом будущем могут начать рваться подземные коммуникации и идти трещины по домам. Также зоной существенного проседания поверхности являются отдельные участки в северной части Донецка и городах Ясиноватая, Макеевка и Шахтерск (все это Донецкая область).

Совершенно необъяснимыми и непонятными Янчевский назвал отдельные участки, где происходит подъем поверхности. Один из таких поднявшихся участков находится в поселке Спартак рядом с Донецким аэропортом. По словам ученого, во всех местах существенного проседания поверхности под жилыми улицами нужен мониторинг ситуации, чтобы вовремя отселить людей.

"Наиболее тяжелые процессы, на мой взгляд, идут в Донецкой области, где есть большие участки проседания поверхности в северном Донецке, Макеевке и районе Шахтерска, а также в районе Краснодона Луганской области. Но с вопросами отселения людей давайте спешить не будем, ситуацию надо изучать", – сказал Сергей Янчевский в интервью Радио Свобода.

Происходящее в недрах Донбасса и без войны не до конца понятно ученым

Район Краснодона военными действиями особо не был затронут, по затапливаемым шахтам он не в лидерах. Происходящее в недрах Донбасса и без войны не до конца понятно ученым. Нет документации по брошенным старым рудникам, кардинальным образом изменилась геологическая ситуация, влиять на которую человек уже не всегда может.

"Нового Чернобыля быть не должно"

В Донбассе на данный момент 222 шахты, из которых на территории, подконтрольной Украине, – 33 рудника и 189 контролируются самопровозглашенными республиками. Из них в процессе затопления сейчас 39 шахт (одна на подконтрольной территории), эксплуатируются 99 (24 на подконтрольной, 75 в "ЛДНР"), в стадии ликвидации 70 (6 и 64) и еще 14 в режиме водоотлива (2 и 12).

Такие данные есть в докладе, который представили гидрогеологи Олег Улицкий и Виктор Ермаков. По их данным, до половины шахт на неподконтрольной территории из числа затопляемых затоплены уже на 50% и больше. В центральном районе Донбасса во многих местах неизбежен подъем шахтных вод близко к поверхности с подтоплением городов и поселков. И, соответственно, загрязнение и потеря собственных источников пресной питьевой воды.

Украинские ученые не ознакомлены с российским проектом затопления объекта "Кливаж" на месте подземного ядерного взрыва на шахте "Юнком", но, по словам доктора наук Виктора Ермакова, "нового Чернобыля там не должно быть". При этом, считает он, анализы воды на наличие стронция-90 и цезия-137 нужно будет делать.

Интересно, что в информационной системе, представленной с помощью офиса координатора проектов ОБСЕ Украины, нет данных о начавшемся затоплении уже закрытой в 1995 году шахты 2-бис Никитовского ртутного комбината (об этом в ноябре сообщил народный депутат Украины Дмитрий Тымчук).

– Уровень воды на ртутной шахте 2-бис пока поддерживается на уровне минус 200 метров, там пока затопления нет, – сказал Радио Свобода доктор геологический наук Олег Улицкий. – Я много лет там проработал, и в 1992 году министерство отказалось от проекта затопления этой шахты по простым причинам. Там сверху идет коллектор канала Северский Донец-Донбасс и первичные просадки породы уже были, вторичное затопление привело бы к изменению свойств горных пород и нарушению целостности этого канала. Там не так опасно заражение ртутью, поскольку близких источников питьевой воды там нет и возможно только индивидуальное заражение. А вот канал...

По данным Ермакова, решение о затоплении шахты 2-бис уже принято. Скорее всего, затопление начнется в ближайшее время.

– Шахта 2-бис наполнится сравнительно быстро, там пустоты ни с чем не связанные и приток воды – в мирное время он был в районе 300–400 кубических метров в час. Сейчас никто нам не скажет, какой там приток воды и когда начнется затопление, это не угольное предприятие, информации по нему меньше. Но над этой шахтой не открытое русло канала, а труба – бетонный коллектор, находящийся не в самом хорошем состоянии. И при просадке поверхности может быть беда, –считает Ермаков.

Растущая угроза

"Для того, чтобы не допустить аварий, нужно остановить войну. Российская Федерация должна перестать атаковать эти насыщенные несущими угрозу техногенными объектами территории, она должна дать украинскому правительству возможность исполнять в полной мере свои полномочия на неподконтрольных в данный момент территориях. Мы не имеем доступа к десяткам опасных технологических объектов,и говорить о нашей ответственности просто невозможно: к этим территориям даже в случае аварии нам сейчас подступиться невозможно. Мы готовимся к реагированию, но пока боевики обстреливают ту территорию, угроза остается, мало того – она растет!" – заявил министр экологии Украины Остап Семерак.

В самопровозглашенной "ДНР" не скрывали, что проекты мокрой консервации шахты "Юнком" в качестве гуманитарной помощи готовили российские специалисты из института "Шахтопроект" (Санкт-Петербург), федерального государственного бюджетного учреждения "Гидроспецгеология" при участии АО "ВНИМПИпроекттехнология". Об участии питерских ученых в проекте знали и опрошенные Радио Свобода украинские гидрогеологи, но самого проекта в руках они не держали. Мы попытались выяснить у министра экологии Остапа Семерака, имеет ли его ведомство информацию о сути проектов по затоплению шахт – радиоактивной "Юнком" и ртутной 2-бис.

Агрессивные действия РФ и боевиков планомерно создают проблему

– Что значит "проект затопления"? – довольно резко отреагировал на вопрос Радио Свобода Семерак. – Их безответственно топят! Агрессивные действия РФ и боевиков планомерно создают проблему. Мы понимаем, что они выключили оборудование для откачки воды. Нужен ли для этого научно обоснованный проект? Сомневаюсь! Их задача абсолютно понятна – создать проблемную территорию и, к сожалению, они это делают. Все проекты – это фейки, никто туда не выезжал! Еще в советское время было принято решение не топить эти шахты, в украинское время на том же "Юнкоме" продолжали откачивать воду, потом в мае 2018 года боевики с подачи российских кураторов решили срезать оборудование, которое откачивало воду. Как они могли это научно обосновать? Исключительно своей ненавистью к людям Украины и людям, которые в том числе живут рядом с ними на Донбассе. Они должны убрать боевиков, и Украина сама справится с проблемами, которые они нам устроили!

По информации источников Радио Свобода в Москве, близких к Минскому переговорному процессу, в переговорной группе считают проблемы экологии Донбасса "переоцененными", поэтому передача Украине прогноза развития гидрогеологической ситуации Донбасса и проекта затопления шахты "Юнком" пока не состоялась.