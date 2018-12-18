Поставщики предупредили правительство о росте цен на продукты

Логисты, поставщики продуктов и ретейлеры направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщает "Коммерсантъ". В письме его предупреждают о возможном росте цен на продукты повседневного пользования из-за заморозки цен на топливо для населения. Её по поручению правительства в ноябре ввели нефтяные компании.

По словам транспортировщиков, нефтяники компенсируют потерю прибыли в розничном секторе за счет повышения цен для корпоративных клиентов, которые перенесут свои издержки на розницу.

Письмо, которое имеется в распоряжении "Коммерсанта", подписали руководители Ассоциации компаний розничной торговли и Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики. Почти треть себестоимости услуг автоперевозчиков состоит из затрат на топливо, пишут в письме предприниматели. С ноября, после того как нефтяные компании согласились заморозить цены на топливо на автозаправочных станциях, эти расходы выросли на 30%. Из-за этого могут значительно вырасти цены на транспортные услуги, что приведёт к подорожанию продуктов повседневного пользования.

По мнению предпринимателей, ситуация для транспортных компаний станет еще более сложной в 2019 году, когда будет увеличен НДС и вступит в силу отмена льготы на оплату транспортного налога через систему "Платон".

Из-за возникших трудностей транспортировщики просят Дмитрия Медведева провести встречу с представителями нефтяного сектора и найти решение нынешней ситуации.

В ноябре сообщалось об ужесточении условий сотрудничества транспортировщиков с нефтяными компаниями. В частности, некоторые фирмы жаловались на введение сервисного сбора и отмену скидок компанией "Газпром-нефть".

Весной топливо на автозаправочных станциях в России начало дорожать из-за снижения курса рубля и повышения цен на нефть на мировых рынках. В июне правительство договорилось с российским нефтяным сектором о сдерживании цен. Однако в сентябре цены вновь стали поднимать – их согласились заморозить 1 ноября после совещания нефтяников с премьер-министром Дмитрием Медведевым.