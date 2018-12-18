Роскомнадзор внедрит технологию блокировок за 20 миллиардов рублей

Роскомнадзор может внедрить в 2019 году новую технологию блокировки мессенджера Телеграм и других запрещенных сервисов и сайтов. Она обойдётся государству в 20 миллиардов рублей. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой источники, близкие к разработке подобной системы.

Технология "глубокого анализа пакетов" будет анализировать весь проходящий трафик у провайдера интернета. Система найдёт специфические пакеты, которые характерны только для конкретных сайтов и сервисов, и будет блокировать их. Испытания технологии начались в августе этого года при участии ФСБ, Министерства цифрового развития и Роскомнадзора. Тесты проводились на сетях одной из российских телекоммуникационных компаний. В ноябре и декабре испытания провели в одном из городов-миллионников в Центральной России.

Оборудование для новой системы блокировок может быть закуплено за государственный счёт и отдано российским операторам связи бесплатно.

14 декабря в Государственную думу внесли законопроект об автономной работе российского сегмента интернета на случай отсутствия доступа к зарубежным серверам. В документе говорится о специальных технических средствах, которые будут определять источник передаваемого трафика. При необходимости эти средства смогут заблокировать доступ к ресурсам с запрещенной информацией.

13 апреля суд в Москве вынес решение о запрете Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Блокировки начались 16 апреля. Поскольку мессенджер стал использовать для их обхода серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.