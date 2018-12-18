Благотворительный Фонд Трампа был семейной "чековой книжкой"

Благотворительный Фонд Трампа подлежит закрытию в связи с незаконными финансовыми операциями, объявила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд. Она же будет наблюдать за соблюдением законности при распределении остающихся средст фонда.

Прокурор обвинила Дональда Трампа и его троих старших детей в использовании средств фонда в личных и политических целях.

Адвокат Фонда Трампа обвинил прокурора в попытке политизировать дело.

История с Фондом Трампа – лишь одно из дел, расследуемых в связи с действиями Трампа и его семьи. Среди других таких дел – крупное расследование предполагаемых связей между участниками предвыборной кампании Трампа и Россией. Расследование возглавляет бывший директор ФБР Роберт Мюллер.

Барбара Андервуд заявила, что расследование дела в отношении Трампа и его детей Дональда-младшего, Иванки и Эрика будет продолжено.

В заявлении прокурора отмечается, что речь идёт о "шокирующих фактах беззакония, связанных с Фондом Трампа. Это противозаконная координация между фондом и президентской кампанией, неоднократные и преднамеренные сделки внутри фонда и многое другое".

По словам Барбары Андервуд, выявленные факты позволяют сравнить Фонд Трампа с личной "чековой книжкой", которая служила Трампу для оплаты его деловых и политических интересов.