Минюст России признал иноагентом ещё одну НКО по борьбе со СПИДом

Министерство юстиции России признало иностранным агентом еще одну некоммерческую организацию по борьбе со СПИДом – петербургский "Центр социально-информационных инициатив Действие". НКО занимается противодействием эпидемии ВИЧ/СПИДа и охраной здоровья социально-уязвимых групп населения.

Решение о признании НКО иностранным агентом принято Минюстом по результатам плановой проверки, сообщил в Фейсбуке директор организации Валерий Созаев. Он рассказал телеканалу "Дождь", что организация действительно получала финансирование от Глобального фонда по борьбе с ВИЧ, малярией и туберкулезом через Открытый институт здоровья населения. Он отказался комментировать обвинения в ведении политической деятельности.

В начале декабря в Алтайском крае в городе Бийске закрылся офис организации "Выбор", которая также занимается профилактикой ВИЧ. Она не смогла оплатить штраф в 150 тысяч рублей, который был наложен судом на организацию за отказ войти в реестр "иностранных агентов".

Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году ВИЧ был выявлен у 104 тысяч человек в России. По данным Роспотребнадзора, в России с ВИЧ живёт почти один миллион человек. По неофициальным данным, полтора миллиона.

Закон о так называемых "иностранных агентах" действует в России с 2012 года. По нему НКО, занимающиеся политической деятельностью и получающие зарубежное финансирование, должны регистрироваться в специальном реестре. Штраф за отказ называться "иностранным агентом" достигает 300 тысяч рублей.