На Алтае закрылась организация по профилактике ВИЧ

В Алтайском крае в городе Бийске закрылся офис организации "Выбор", которая занимается профилактикой ВИЧ. Она не смогла оплатить штраф в 150 тысяч рублей, который был наложен судом на организацию за отказ войти в реестр "иностранных агентов", сообщает "Коммерсантъ".

Представитель организации в суде, юрист Макс Оленичев рассказал газете, что по версии Министерства юстиции РФ, "Выбор" получил иностранное финансирование от двух организаций в 2014 и 2016 годах. В "Выборе" настаивают, что одна из них была российской. В прошлом году ее ликвидировали из-за статуса "иноагента". Информации об источниках ее иностранного финансирования предоставлено не было, рассказал юрист.

Суд счел деятельность "Выбора" политической, в частности, из-за того, что организация распространила более 100 тысяч шприцев и 20 тысяч презервативов. В "Выборе" утверждают, что распространение было бесплатным, а "деятельность в сфере охраны здоровья" не может считаться политической.

Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году ВИЧ был выявлен у 104 тысяч в России. По данным Роспотребнадзора, в России с ВИЧ живут более 998 тысяч человек.