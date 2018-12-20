Государство в государстве. Россияне выдают в Чехии фальшивые дипломы

Министерство образования в сотрудничестве с министерством внутренних дел Чехии начало проверку учебного заведения, основанного в Праге гражданами России. ООО "Национальная академия Яна Гуса" выдает фальшивые дипломы о высшем образовании, не имея аккредитации, но студенты платят за курс обучения несколько тысяч евро.

Национальная академия Яна Гуса и International Center of Modern Education (ICME) не имеют ничего общего с аккредитованными в Чехии учебными заведениями, которые имеют право организовывать государственные экзамены, предлагать обучение для получения академической степени "бакалавр" и "магистр" и выдавать дипломы о высшем образовании. "Ни одна из этих организаций не выполнила условий регистрации, то есть не располагает чешским разрешением на выдачу документов о получении высшего образования в Чехии", – заявила в интервью газете "Hospodářské noviny" представитель министерства образования Чехии Анета Леднова.

При этом на страницах двух учебных заведений желающим предлагается "поступить в ICME на бакалавриат, магистратуру или курсы в любое из представленных учебных заведений и учиться в самом центре Праги на русском языке". Речь идет об очном обучении, стоимость которого – 25 тысяч крон за семестр (приблизительно 1 тысяча евро).

На видео, которое выложено в интернете, директор ICME Людмила Ржевская, выпускница Уссурийского педагогического университета, утверждает, что речь идет о "качественном европейском образовании", а "все программы аккредитованы в министерстве образования Чехии и кто захочет к нам приехать – мы оказываем визовую поддержку".

В разделе документов, позволяющих осуществлять образовательную деятельность, на сайте опубликована фотография подтверждения о получении регистрации в качестве частного предпринимателя. Никаких других документов, в том числе об аккредитации министерства образования на страницах учебного заведения нет.

В интервью Радио Свобода Людмила Ржевская заявила, что "не выдает дипломы от имени ICME, а от имени других вузов", имеющих, по ее словам, академическую аккредитацию. Речь идет "о вузах России, Молдавии и Украины". На фотографиях, опубликованных на сайте учебного заведения, есть выпускники академии с бакалаврскими дипломами, на которых напечатано ICME и колледж "Международная школа бизнеса" за подписью Людмилы Ржевской уже как ректора (правда, непонятного какого учебного заведения). Ржевская рассказала, что является учредителем еще и молдавского колледжа "Международная школа бизнеса", которое получило, по ее словам, аккредитацию в министерстве образования Молдавии. На сайте Национальной академии Яна Гуса и International Center of Modern Education, также учрежденных ей, говорится, что эти учебные заведения сотрудничают с московским Международным славянским институтом, который является "образовательной автономной организацией высшего образования", однако не имеет аккредитованных в министерстве образования России программ обучения, позволяющих получить академическую степень бакалавра или магистра. Более того, в качестве документа, подтверждающего аккредитацию по подготовке бакалавров менеджмента в Чешской Республике, опубликован документ на чешском языке о нострификации диплома одного из выпускников. Этот документ, видимо, сознательно не переведен на русский язык. Он не позволяет использовать полученный в России академический титул, а лишь подтверждает, что список прослушанных лекций соответствует такому же списку в других вузах Чехии.

"Дипломы", которые Ржевская выдает студентам в Праге, написаны на чешском и русском языках с грамматическими ошибками.

"Основать компанию и предоставлять образовательные услуги не является нарушением законодательства, – говорит Роман Маца, аналитик пражского Института политики и общественных проблем. – Частная компания может предлагать курсы и даже получить на эту деятельность разрешение министерства образования. Но речь идет о переквалификации, например, обучение сварке или садоводству. По итогам такого обучения выдается сертификат. Он тоже, как и программа обучения, должен соответствовать определенным критериям, но получить разрешение на такую деятельность не так сложно. В случае высшего образования речь идет о намного более трудоемком процессе аккредитации".

Людмила Ржевская, называющая себя ректором, является единственным владельцем ООО "International Center of Modern Education", которое, согласно данным сайта и выданному разрешению, предлагает языковые курсы и курсы переквалификации. Эта компания является основателем принадлежащему шести гражданам России ООО "Национальная академия Яна Гуса", незаконно предлагающему получение высшего образования.

"Выдаваемый этой компанией диплом написан на чешском языке и на первый взгляд кажется, что речь идет о документе, имеющем силу в Чешской Республике. Но это не так. Подлинные дипломы выдает высшее учебное заведение, которое получило аккредитацию на утвержденную программу обучения. Как выглядит такой диплом тоже прописано в законе. На нем должен быть государственный символ Чехии, определенный номер, – рассказывает Роман Маца. – То, что выдает Национальная академия Яна Гуса, – это бумажка, которую может написать дома каждый из нас. Закон не запрещает организациям выдавать бумажку, на которой написано "диплом бакалавра". Это проблема в первую очередь студентов, заплативших за образование в надежде получить документ, который действителен на территории Чехии. То есть речь может идти о мошенничестве".

Роман Маца считает, что вероятнее всего "учебное заведение" было основано в Чехии россиянами не только с целью обогащения на желающих стать обладателями чешского диплома, но и для решения визовых проблем иностранцев, так как студенты имеют легальное право длительно находиться на территории страны:

– Для них это возможность задешево получить визу, то есть, основание для легального пребывания, заплатив две тысячи евро в год за обучение. Получить рабочую визу иностранцу значительно сложнее. Студенческая виза позволяет работать, а ходить на лекции в данном случае вообще необязательно. Я думаю, что для таких учебных заведений идеальный студент – это тот, кто просто платит деньги и не особо интересуется учебой.

– На страницах Национальной академии Яна Гуса говорится, что обучение проходит на русском языке. Является ли законным обучение на иностранном языке в Чехии в случае аккредитованных министерством образовательных программ?

– Мне кажется, что если человек хочет получить хорошее образование в Чехии, он не может учиться на русском языке. Какой смысл ехать например из Мурманска, чтобы учиться в Праге на русском языке? Но надо отметить, что подобного рода учебные заведения, чтобы войти в доверие, используют определенную лексику, слова "национальный", "международный", имена исторических личностей. Если вы посмотрите в торговый реестр, то выясняется, что Национальная академия Яна Гуса – детище выходцев из стран СССР. Получается государство в государстве.

По данными министерства образования Чехии, в случае с Национальной академией Яна Гуса речь идет уже о шестом учебном заведении, которое незаконно предлагает получение высшего образования в Чехии. Перечислить все учебные заведения, нарушившие закон, министерство отказалось.