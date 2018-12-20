Бизнесмен из РФ проиграл суд против BuzzFeed по делу о "досье Трампа"

Суд в США вынес решение в пользу американского издания BuzzFeed по иску о клевете российского бизнесмена Алексея Губарева. Судебное разбирательство касалось так называемого "досье на Трампа", в котором утверждалось, что у российских спецслужб якобы есть компромат на президента США.

В опубликованной изданием материале упоминалось имя Губарева. Бизнесмен обратился в суд во Флориде в феврале 2017 года, однако судья постановила, что BuzzFeed не добавило от себя какого-либо оценочного мнения. Кроме прочего, издание указало, что приведённая информация не подтверждена. В самом издании ранее подчеркнули, что опубликовали "досье", чтобы американцы составили собственное мнение об обвинениях в адрес Трампа.

Так называемое "досье Трампа" было подготовлено бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом. В январе 2017 года оно было целиком опубликовано изданием BuzzFeed. В материале утверждалось, что у Дональда Трампа были бизнес-интересы в России и якобы у российских спецслужб есть на него компрометирующие материалы.

Также сообщалось, что члены предвыборного штаба будущего президента во время избирательной кампании встречались с российскими чиновниками. Трамп и его советники назвали опубликованные материалы "фейк-ньюз". Новостные агентства и американская разведка не смогли подтвердить опубликованную информацию. Российские власти также заявили, что не собирали "компромат" на Трампа.