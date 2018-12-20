Патриарх Кирилл призвал не признавать новую церковь Украины

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям других православных церквей мира с призывом не вступать в общение с создаваемой на Украине новой православной церковью. Послание опубликовано на официальном сайте Московского патриархата.

Глава Русской православной церкви утверждает, что проведение объединительного собора новой поместной церкви на Украине нанесло "тяжелую рану каноническому православию в этой стране и во всем мире". В соборе, по его словам, участвовали лжеепископы раскольнического Киевского патриархата и неканонической Украинской автокефальной православной церкви, считает патриарх Кирилл.

Патриарх Московский и всея Руси вновь обвинил руководителей светского украинского государства в грубом вмешательстве в церковные дела. 15 декабря на объединительном соборе в Киеве о создании новой украинской православной церкви объявил президент Украины Пётр Порошенко. Ранее он назвал получение украинской православной церковью автокефалии "геополитической катастрофой тысячелетия" для Владимира Путина. "Это церковь без молитвы за российскую власть и за российское войско. Потому что российская власть и российское войско убивает украинцев", – заявил Порошенко.

На прошлой неделе патриарх Кирилл направил обращения папе римскому Франциску, главам мировых церквей и лидерам ряда стран в связи с давлением, которое, по мнению Кирилла, оказывают украинские власти на Украинскую православную церковь Московского патриархата.

Кризис вокруг церкви на Украине разгорелся после того, как 11 октября Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской поместной церкви, отменив решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Синод РПЦ постановил прервать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

РПЦ считает единственной канонической церковью на территории Украины Украинскую православную церковь (Московского патриархата), предстоятель которой утверждается в Москве.