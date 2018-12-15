На Украине создана новая православная церковь. Её возглавил митрополит Епифаний

В Софийском соборе в Киеве прошел объединительный собор новой поместной православной церкви на Украине. О её создании объявил президент страны Петр Порошенко.

Предстоятелем церкви избран митрополит Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский Епифаний (Думенко), служивший в Украинской православной церкви Киевского патриархата, сообщает Украинская служба Радио Свобода. В УПЦ КП он занимал должность патриаршего наместника и должен был стать временным главой церкви в случае смерти её руководителя — патриарха Филарета.

В 1992 году часть священников и приходов, принадлежащих к Украинской православной церкви, объявили о независимости от Русской православной церкви. С этого момента на Украине существовала признанная другими церквями мира УПЦ Московского патриархата, которой принадлежит большинство приходов, и две крупные не признанные другими церквями православные церкви — УПЦ Киевского патриархата, возглавляемая патриархом Филаретом (Денисенко) и Украинская автокефальная церковь (отсчитывающая свою историю с 1919 года), возглавляемая митрополитом Макарием (Малетичем).

В октябре 2018 года Константинопольская православная церковь объявила, что Украина является её канонической территорией, сняла отлучение с глав непризнанных украинских церквей и начала процедуру предоставления им автокефалии (церковной независимости). Ожидается, что томос — указ о предоставлении автокефалии — будет передан главе новой церкви 6 января в Стамбуле.

Русская православная церковь считает действия Константинопольской церкви неправомерными и разорвала с ней общение. С точки зрения Московского патриархата, священники УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви являются раскольниками и не могут называться православными. Предстоятель УПЦ МП Онуфрий называл объединительный собор незаконным собранием, духовенство этой церкви, принявшее участие в соборе, могут отлучить.

Известно, что в соборе приняли участие как минимум два епископа УПЦ МП.

Пётр Порошенко назвал получение украинской православной церковью автокефалии "геополитической катастрофой тысячелетия" для Владимира Путина. Его слова цитирует издание "Гордон". "Это церковь без молитвы за российскую власть и за российское войско. Потому что российская власть и российское войско убивает украинцев", — заявил Порошенко.

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