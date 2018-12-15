На Украине создана новая православная церковь. Её возглавил митрополит Епифаний

В Софийском соборе в Киеве прошел объединительный собор новой поместной православной церкви на Украине. О её создании объявил президент страны Петр Порошенко.
Предстоятелем церкви избран митрополит Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский Епифаний (Думенко), служивший в Украинской православной церкви Киевского патриархата, сообщает Украинская служба Радио Свобода. В УПЦ КП он занимал должность патриаршего наместника и должен был стать временным главой церкви в случае смерти её руководителя — патриарха Филарета.
- В 1992 году часть священников и приходов, принадлежащих к Украинской православной церкви, объявили о независимости от Русской православной церкви. С этого момента на Украине существовала признанная другими церквями мира УПЦ Московского патриархата, которой принадлежит большинство приходов, и две крупные не признанные другими церквями православные церкви — УПЦ Киевского патриархата, возглавляемая патриархом Филаретом (Денисенко) и Украинская автокефальная церковь (отсчитывающая свою историю с 1919 года), возглавляемая митрополитом Макарием (Малетичем).
- В октябре 2018 года Константинопольская православная церковь объявила, что Украина является её канонической территорией, сняла отлучение с глав непризнанных украинских церквей и начала процедуру предоставления им автокефалии (церковной независимости). Ожидается, что томос — указ о предоставлении автокефалии — будет передан главе новой церкви 6 января в Стамбуле.
- Русская православная церковь считает действия Константинопольской церкви неправомерными и разорвала с ней общение. С точки зрения Московского патриархата, священники УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви являются раскольниками и не могут называться православными. Предстоятель УПЦ МП Онуфрий называл объединительный собор незаконным собранием, духовенство этой церкви, принявшее участие в соборе, могут отлучить.
Известно, что в соборе приняли участие как минимум два епископа УПЦ МП.
- Пётр Порошенко назвал получение украинской православной церковью автокефалии "геополитической катастрофой тысячелетия" для Владимира Путина. Его слова цитирует издание "Гордон". "Это церковь без молитвы за российскую власть и за российское войско. Потому что российская власть и российское войско убивает украинцев", — заявил Порошенко.
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