Громкий Дон Ивана Дзержинского

Во второй части этого выпуска: "Музыка поэзии" и «Мои любимые пластинки" с писательницей Леной Элтанг (Вильнюс)

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Эпопея М.Шолохова на оперной сцене.

Передача из цикла "Писатели и музыка". Автор цикла Владимир Абаринов.

В 1934 году 26-летний студент ленинградского Центрального музыкального техникума Иван Дзержинский показал Дмитрию Шостаковичу первые картины своей оперы «Тихий Дон». Шостакович помог ему с оркестровкой и отправил со своей рекомендацией в Ленинградский Малый оперный театр – сейчас он называется Михайловским, как до революции. Советская оперная сцена остро нуждалась в опере, написанной на современном материале, и сочинение Дзержинского было принято к постановке.

В популярном музыковедении этот опус обычно приводят как пример сервильности и противопоставляют опере самого Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Это несправедливо. На самом деле эпопея Шолохова тогда еще не получила высочайшего одобрения, атмосфера вокруг романа и самого Шолохова была сложной. Опубликованы были три книги романа, третья пробивалась в печать со скрипом и подверглась большим цензурным искажениям, четвертую автор еще только писал. Шолохов докучал вождю жалобами на беспредел коллективизации и никак не мог заставить своего героя Григория Мелехова примкнуть к большевикам.

При таких условиях обращение молодого композитора к такому спорному произведению с неясным финалом можно счесть даже вызовом. К тому же у Ивана Дзержинского, не имеющего никакого отношения к Железному Феликсу, хромало происхождение: он был сыном судебного исполнителя царского окружного суда.

В октябре 1935 состоялась премьера, а в январе 1936 театр привез оперу «Тихий Дон» на гастроли в Москву. «Правда» опубликовала рецензию, в которой сказано, что спектакль «увенчался положительно триумфальным успехом».

Но без главного зрителя успех и триумф были неполными. Этот зритель умел держать подданных в напряжении. Сталин пришел на последний гастрольный спектакль 17 января. В антракте дирижер Самуил Самосуд и композитор Иван Дзержинский были приглашены в ложу к вождю. Через несколько дней в «Правде» появилась заметка «Беседа товарищей Сталина и Молотова с авторами оперного спектакля «Тихий Дон».

В ней написано, что Сталин и Молотов дали «положительную оценку» и «отметили значительную идейно-политическую ценность» оперы, хотя и «высказали ряд замечаний» относительно оформления спектакля.

Вот теперь это был триумф. А еще через девять дней вождь со своим ареопагом смотрел «Леди Макбет Мценского уезда». В ложу авторов не пригласили, зато в «Правде» появилась разгромная статья «Сумбур вместо музыки». Вот так и вышло, что Дзержинский как бы отобрал у Шостаковича лавры главного оперного композитора Советского Союза.

Кинохроника. Саратовский театр оперы и балета сделал из «Тихого Дона» настоящий уличный перфоманс (1937, режиссер Константин Тверской).

При этом подразумевается, что опера Дзержинского бездарна. Но это не так. Она талантлива. Между прочим, Шолохову постановка не понравилась. Он критиковал композитора за отсутствие в опере казацких песен, а режиссера – за то, что казачки в пляске слишком высоко задирают юбки. Но есть в опере и политически дерзкие места. Например, в сцене, где казаки узнают о том, что началась война, слово в слово оглашается царский манифест.

Особенно выразительно написаны женские партии. Вот, пожалуй, самая трагическая сцена оперы. Аксинья с умирающей дочерью на руках, дочерью Григория. Появляется Наталья: «Зачем отбила Гришу?» «Мой он, мой, — говорит Аксинья, — ты знала, что жил он со мной, зачем шла замуж?». Наталья протягивает ей похоронку на Григория.

Аксинья остается одна с похоронкой и мертвым ребенком и воет от горя, как воют все бабы на Руси.

Картина, которая особенно нравилась публике, – развал фронта. Солдаты узнают, что в столице свергли царя – конец войне! На приказ офицера оставаться в окопах они отвечают: «Не австриец наш враг и не немец, нам враги – кто в тылу». В спектакле театра Немировича-Данченко солдаты уезжали домой на крышах теплушек.

Григорий возвращается домой, узнает о смерти дочери и о том, что Аксинья живет с молодым барином Листницким. Аксинья не оправдывается: «Суди, как хочешь. Силой взял — потом привыкла».

Григорий убивает молодого Листницкого и в отряде революционных казаков идет на Новочеркасск. Опера заканчивается походной песней «От моря и до моря». Это самый известный номер оперы, он записан десятки раз, даже Поль Робсон его записал и Краснознаменный ансамбль Александрова, но ни у Робсона, ни у Краснознаменного ансамбля нет финальной реплики конюха деда Сашки.

Фрагмент телеспектакля по опере Дзержинского «Тихий Дон» (1969). Режиссер Викентий Серков. Симфонический оркестр и Большой хор Всесоюзного радио и телевидения. Дирижер Евгений Акулов.

Поль Робсон (США). Заключительный хор из оперы Ивана Дзержинского «Тихий Дон».

Вот эта заключительная фраза: «Не то что мы, барские холуи» - на многих записях отсутствует.

Когда Сталин в антракте беседовал с Иваном Дзержинским, он спросил его: «Над чем вы сейчас работаете?» Дзержинский не растерялся и сказал: «Над «Поднятой целиной», и вождь одобрительно кивнул. Естественно, композитору пришлось срочно сочинять оперу «Поднятая целина», а театрам ставить ее.

Кинохроника, 1938 год. «Композитор И. И. Дзержинский работает над клавиром своей новой оперы».

И хотя этот второй опус Дзержинского понравился Шолохову (там есть и казацкие песни с залихватским присвистом, и другие этнографические подробности), он не выдерживает сравнения с «Тихим Доном». Вот, к примеру, романс влюбленного в Лушку Давыдова. Сергей Лемешев и Оркестр русских народных инструментов Гостелерадио, дирижер Владимир Федосеев. 1971 год, Колонный зал Дома союзов

В мае 1953 года отдел науки и культуры ЦК КПСС направил секретарю ЦК КПСС Поспелову записку о состоянии советской оперы. Об Иване Дзержинском в ней сказано следующее:

Министерство культуры СССР и Союз композиторов много лет равнодушно взирают на заметное угасание таланта композитора, находящегося в неблагоприятных семейно-бытовых условиях (отрицательные влияния жены, увлечение спиртными напитками). Создав в свое время оперу «Тихий Дон», ставшую исторической вехой в развитии советского оперного искусства, Дзержинский с тех пор не написал ничего выдающегося и достойного внимания.

Иван Дзержинский, уже в 60-е годы, сочинил еще две оперы по Шолохову: «Судьба человека» и «Григорий Мелехов» по 3-й и 4-й книгам «Тихого Дона», но вехами они не стали. Горький монолог белого генерала из оперы «Григорий Мелехов».

Финал. Григорий (во второй опере он превратился из тенора в бас-баритон), потерявший жену, дочь, любимую женщину, стоит у ворот родного дома с сыном на руках. Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром.



Оперы Ивана Дзержинского мы слушали в исполнении артистов Мариинского театра Артема Мелихова, Эвелины Агабалаевой, Натальи Павловой, Саввы Хастаева, Юрия Евчука, Ивана Новоселова, Динара Джусоева. Хор и оркестр Мариинского театра, дирижер первого спектакля – Владислав Карклин, второго – Михаил Синькевич. Записи 2016 и 2017 года.

Далее в программе:

"Музыка поэзии".

В передаче звучат голоса К.Чуковского, А.Кручёных, С.Кирсанова и др.

«Мои любимые пластинки» с писательницей Леной Элтанг (Вильнюс).