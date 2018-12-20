Депутат Госдумы подал в суд на "Новую газету", "Дождь" и "Росбалт"

Депутат Государственной думы России Андрей Скоч подал иск к "Новой газете", "Дождю", "Росбалту", Fonar TV и Агентству федеральных расследований из-за материалов о его причастности к делу Шакро Молодого. Парламентарий требует опровергнуть информацию о том, что он причастен к коррупционным схемам, сообщает "Дождь".

Скоч имеет претензии к расследованию "Четвертая силовая", опубликованному "Новой газетой". В нём говорилось о том, что депутат якобы передал следователям миллион рублей за то, чтобы те освободили Шакро Молодого и его соратника Андрея Кочуйкова. Позже эту информацию телеканал "Дождь" использовал в описании к интервью с парламентарием.

Захария Калашова московский суд в конце марта приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его обвинили в двух случаях вымогательства. Первый касался владелицы кафе Elements на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким, второй – директора "Норднефтегаза" Льва Гарамова. У предпринимателей Калашов вымогал соответственно восемь и десять миллионов рублей. 28 ноября приговор был подтверждён. По делу Шакро Молодого осуждено несколько высокопоставленных сотрудников из Следственного комитета.