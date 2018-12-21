США намерены вдвое сократить военное присутствие в Афганистане

Президент США Дональд Трамп намерен вывести из Афганистана существенную часть дислоцированных там американских военных. "Такое решение принято. Вывод войск будет значительным", - сообщает агентство Франс Пресс. По информации Associated Press и The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, из Афганистана могут вывести до половины войск. В настоящее время там находятся около 14 тысяч американских военных.

Накануне подал в отставку министр обороны США Джеймс Мэттис . Причиной этого решения стали разногласия с президентом США Дональдом Трампом по ряду вопросов.

В среду Трамп объявил, что в течение ближайших двух месяцев американские войска будут выведены из Сирии. Этот шаг вызвал критику, как со стороны союзников США, так и в Конгрессе. Отмечалось, что Мэттис был против вывода войск на данном этапе.

Трамп критиковал траты США на военную операцию в Афганистане ещё до президентских выборов. Однако летом 2017 года он предложил увеличить американский контингент в Афганистане и побудить союзников Вашингтона также нарастить там свое военное присутствие. После этого численность войск США в Афганистане была повышена с 11 до 14 тысяч.

В начале 2018 года президент США посчитал войну проигранной и стал настаивать на выводе войск из Афганистана, но тогда главе Пентагона и другим высокопоставленным военным удалось убедить президента оставить там контингент для борьбы с радикальными исламистами.

Американские войска вошли в Афганистан в 2001 году после терактов 11 сентября. С тех пор США потеряли там почти две с половиной тысячи военнослужащих и потратили на 17-летнюю военную операцию уже 900 миллиардов долларов. Активную часть миссии в Афганистане США и НАТО официально завершили в 2014 году.