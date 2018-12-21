ЕС призвал Россию освободить крымско-татарского активиста Бекирова

Европейский союз призвал Россию незамедлительно освободить крымско-татарского активиста Эдема Бекирова, арестованного российскими властями в аннексированном Крыму.

Бекиров тяжело болен и нуждается в ежедневном доступе к медицинской помощи, в твиттере пресс-секретарь верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Майя Косьянчич.

Гражданин Украины Эдем Бекиров был задержан 12 декабря российскими правоохранительными органами на въезде в Крым. Он направлялся навестить своих родственников. Активист был доставлен в здание Федеральной службы безопасности России в Симферополе. Позже суд арестовал его на два месяца. Бекирову вменяют незаконное хранение оружия и боеприпасов. По словам адвоката, активист болен диабетом, недавно перенес операцию на сердце, у него протезирована одна нога.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с арестом Бекирова.

После аннексии Крыма российские власти неоднократно проводили обыски, задерживали и арестовывали гражданских активистов, активистов крымско-татарского национального движения и крымских мусульман.