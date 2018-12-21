Бюджетникам Владивостока поручают участвовать в зарядке с губернатором

Бюджетные учреждения Владивостока получают письма от мэрии города, в которых поручается отправлять по 5-10 человек на еженедельные пробежки с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Об этом со ссылкой на документ сообщает издание Znak.com.

Письмо подотчётным учреждениям отправлено начальником департамента физкультуры мэрии Владивостока Юлией Вельбик. В нём говорится, что в связи с субботними "зарядками с губернатором", бюджетные организации просят "организовать участие" в них около пяти-десяти своих сотрудников.

Как говорится в документе, список участников мероприятия госучреждения должны составлять еженедельно по четвергам.

Пробежки с Олегом Кожемяко на Спортивной набережной Владивостока организуются с начала декабря: тогда в Приморье началась избирательная кампания перед повторными выборами губернатора региона.

Выборы прошли 16 декабря. Их выиграл исполняющий обязанности главы региона Олег Кожемяко, набрав по официальным данным более 61 процента голосов. Второе место занял депутат Госдумы России Андрей Андрейченко от ЛДПР. Независимые наблюдатели Виктор Толстогузов обратили внимание на совпадения в нескольких протоколах голосования во Владивостоке и на необычный график распределения голосов, что может быть указанием на фальсификации. Повторные выборы в крае проводились после того, как результаты прошедшего в сентябре голосования были отменены из-за многочисленных нарушений.