В протоколах голосования на выборах в Приморье нашли расхождения

После прошедших выборов губернатора Приморья движение "Голос" получило копии протоколов практически всех участков Ленинского района Владивостока и обнаружило, что они отличаются друг от друга форматированием. Часть протоколов совпадала с теми, что были напечатаны на предыдущих выборах. Другая – напечатана на участках с одинаковыми процентами голосов, на которые обратили внимание независимые наблюдатели.

"Голос" направил в Центральную избирательную комиссию просьбу изучить расхождения в протоколах. Сопредседатель движения Григорий Мельконьянц считает, что, возможно, в работу аппаратов для обработки бюллетеней включился "человеческий фактор" и результаты голосования могли быть искажены. По его словам, протоколы из принтера КОИБ могли быть подменены на заранее заготовленные в текстовом редакторе. Либо сами КОИБ были перепрограммированы, заявил эксперт.

Один из разработчиков КОИБ-2017 Виктор Толстогузов опубликовал в фейсбуке два скана протокола. "Одно из отличий, для затравки, – все записи цифр в словесной форме написаны автором протокола 519-й УИК с большой буквы, как он это привык делать, составляя свои офисные бумажки", – написал он.

Повторные выборы губернатора Приморского края выиграл врио главы региона Олег Кожемяко, набрав 61,88 процента голосов. Второе место занял депутат Госдумы России Андрей Андрейченко от ЛДПР с 25,16 процента голосов. Независимые наблюдатели обратили внимание на то, что на некоторых участках во Владивостоке диапазон от 60 до 70 процентов за кандидата Кожемяко практически отсутствует. Он назвал "чрезвычайно малой" вероятность реального распределения голосов таким образом.

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