TJ: Роскомнадзор собирает данные пользователей без их разрешения

На сайте Роскомнадзора пользователи сервиса Хабр нашли скрипт, который собирает данные пользователей интернета без их разрешения. Об этом сообщает издание TJournal, которое провело техническую проверку сайта Роскомнадзора.

По данным издания, скрипт автоматически запускается при входе на интернет-страницу Роскомнадзора. При этом он не упоминается в соглашении об обработке личных данных на сайте.

С помощью скрипта Роскомнадзор проверяет устройства пользователей на наличие программ, которые анализируют трафик и уязвимость сайтов. Если такие программы находятся, сведения об этом перенаправляются на электронную почту ведомства. В таком случае в скрипте отображаются такие фразы, как "hacktool_detected" или "bot_detected" – скрипт тем самым предупреждает, что в устройстве пользователя, возможно, установлены хакерские программы.

В Роскомнадзоре пока не прокомментировали находку экспертов.

19 декабря Роскомнадзор заблокировал сайт "Умное голосование" Алексея Навального. Блокировку обосновали отсутствием информации о сборе персональных данных на странице 2019.vote. В четверг IT-эксперт Александр Литреев направил в Роскомнадзор запрос о блокировке сайтов "Госдумы", "Единой России" и прокремлёвского новостного портала "Вести.ру". По его словам, эти ресурсы собирают данные о пользователях точно так же, как сайт "Умное голосование".