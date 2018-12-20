Роскомнадзор попросили заблокировать сайты Госдумы и "Единой России"

Эксперт по кибербеопасности направил в Роскомнадзор запрос с требованием заблокировать сайты Государственной думы, партии "Единая Россия" и информационного портала "Вести.ру". Как заявляет руководитель компании Vee Security Александр Литреев, эти ресурсы нарушают российское законодательство так же, как и заблокированный Роскомнадзором сайт "Умное голосование" Алексея Навального.

Эксперт отмечает, что сайты Госдумы, "Единой России" и "Вести.ру" используют сервисы Google Analytics и "Яндекс.метрика": с их помощью собираются данные пользователей и информация о посещаемости. По российскому законодательству, в случае их использования интернет-страницы должны запрашивать согласие пользователей на обработку личных данных. За несоответствие формы сбора данных критериям законодательства ранее был заблокирован сайт 2019.vote оппозиционера Алексея Навального.

Как оказалось, на сайтах Госдумы, партии "Единая Россия" и "Вести.ру" об обработке данных пользователей вообще не уведомляют. Кроме этого, на страницах "Единой России" и "Вести.ру" отсутствует документ, поясняющий политику конфиденциальности ресурса. Это нарушение также привело к окончательной блокировке "Умного голосования" 19 декабря. В Роскомнадзоре и указанных сайтах запрос о блокировке ресурсов пока не прокомментировали.

Алексей Навальный объявил о запуске проекта "Умное голосование" в конце ноября. Политик предложил противникам "Единой России" голосовать за оппозиционного кандидата, у которого будут лучшие шансы на победу. Определять такого кандидата на каждом избирательном участке будет команда Навального по разработанным ей критериям.

Во вторник Роскомнадзор пригрозил Facebook и Twitter штрафом в пять тысяч рублей за хранение данных пользователей вне пределов России.