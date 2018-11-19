Генпрокуратура подозревает Браудера в отравлении Магнитского

В России заведено новое уголовное дело против основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре России.
Уголовное дело возбуждено по статье об организации преступного сообщества - заявил советник генпрокурора Николай Атмоньев. По его словам, некие компании Кипра, Латвии, Швейцарии действовали в интересах Браудера и помогали ему "отмывать" деньги.
Британского финансиста подозревают в отравлении "диверсионным химическим веществом с соединением алюминия" аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского. Представитель генпрокуратуры заявил, что отравлены были и другие лица, которых он назвал "соучастниками преступлений Браудера". Кто это - не называется.
Представитель Генпрокуратуры добавил, что в ближайшее время Браудера объявят в международный розыск и арестуют его имущество.
Сам Уильям Браудер связал новое уголовное дело против него с престоящими в среду выборами нового главы Интерпола, а также с его общественной деятельностью, результатом которой, в частности, стало принятие в США так называемого "Закона Магнитского".
- Уильям Браудер, который в конце 1990-х-начала 2000-х занимался бизнесом в России, обвинил российские власти в попытке рейдерского захвата его активов.
- В России Браудера обвинили в уклонении от уплаты налогов и других финансовых преступлениях и дважды заочно приговорили в общей сложности к девяти годам лишения свободы.
- Браудера уже объявляли в России в международный розыск, его несколько раз задерживали в разных странах мира, однако каждый раз вскоре отпускали.
- Аудитор Сергей Магнитский, сотрудничавший с фондом Браудера Hermitage Capital, был арестован в 2008 году. Магнитский утверждал, что он раскрыл схему хищения и вывода за рубеж средств российского бюджета. 16 ноября 2009 года Магнитский умер в московском СИЗО - по официальной версии, в связи с обострением хронических заболеваний. Версия об отравлении Магнитского по указанию Браудера ранее российскими официальными лицами не высказывалась.
- "Закон Магнитского" был принят в США в 2012 году после того, как предполагаемые виновники смерти юриста в СИЗО не были привлечены в России к ответственности. Он предусматривает введение санкций как против лиц, непосредственно виновных в гибели Магнитского, так и других нарушителей прав человека в России.
- Уильям Браудер - один из наиболее известных на Западе критиков Владимира Путина и его приближенных.
- На должность президента Интерпола претендует, в частности, россиянин Александр Прокопчук. Браудер резко критикует его кандидатуру.
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