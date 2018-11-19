Генпрокуратура подозревает Браудера в отравлении Магнитского

В России заведено новое уголовное дело против основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре России.

Уголовное дело возбуждено по статье об организации преступного сообщества - заявил советник генпрокурора Николай Атмоньев. По его словам, некие компании Кипра, Латвии, Швейцарии действовали в интересах Браудера и помогали ему "отмывать" деньги.



Британского финансиста подозревают в отравлении "диверсионным химическим веществом с соединением алюминия" аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского. Представитель генпрокуратуры заявил, что отравлены были и другие лица, которых он назвал "соучастниками преступлений Браудера". Кто это - не называется.

Представитель Генпрокуратуры добавил, что в ближайшее время Браудера объявят в международный розыск и арестуют его имущество.

Сам Уильям Браудер связал новое уголовное дело против него с престоящими в среду выборами нового главы Интерпола, а также с его общественной деятельностью, результатом которой, в частности, стало принятие в США так называемого "Закона Магнитского".