Верховный суд США отклонил апелляцию Белого дома по мигрантам

Верховный суд США запретил администрации Дональда Трампа применять новые иммиграционные правила, запрещающие нелегальным иммигрантам подавать прошения об убежище в США.

Пятеро из девяти судей отклонили апелляцию Белого дома. Администрация Трампа опротестовала в высшей судебной инстанции распоряжение калифорнийского судьи от 20 ноября. Судья Джон Тайгар из Сан-Франциско выпустил временный запрет на применение новых правил предоставления убежища, предложенных Белым домом.

Президент Дональд Трамп 9 ноября подписал указ об иммиграционной политике. Своим указом глава государства отказал нелегальным иммигрантам в праве на получение статуса беженца. Люди, которые хотят подать прошение об убежище в США, должны пересечь американскую границу через «законный пропускной пункт», говорилось в указе.

Председатель Верховного суда, консерватор Джон Робертс, который в ноябре вступил в спор с Трампом по поводу независимости судебной системы, присоединился к четырем либеральным судьям и помог им отклонить апелляцию Белого дома. Верховные судьи Бретт Кавано и Нил Горсач, назначенные на свои должности Трампом, наоборот, проголосовали за удовлетворение иска администрации.

Конфликт между Робертсом и Трампом произошел после того, как президент назвал «судьей Обамы» Джона Тайгара, заблокировавшего в окружном суде Сан-Франциско действие его декларации об иммиграционной политике. Комментируя 21 ноября реплику президента, Робертс заявил, что в США нет «судей Обамы или судей Трампа, судей Буша или судей Клинтона».