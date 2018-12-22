Пётр Порошенко подписал закон, обязывающий церковь, руководящий центр которой находится в стране, признанной на Украине агрессором или оккупирующей часть территории Украины, упоминать это в своем названии. Сообщение об этом опубликовано на сайте президента Украины.
Документ направлен против Украинской православной церкви Московского патриархата. Согласно закону она должна быть переименована. Одно из предложений — переименовать её в Русскую православную церковь в Украине.
- Законопроект был принят Верховной радой 20 декабря. Он требует от религиозных структур указывать в своем названии факт зависимости от зарубежного организационного центра, если такая зависимость существует. Cвященникам таких церквей так же запретят служить в зоне проведения боевых действий на востоке страны.
- Украинские политики неоднократно обвиняли руководство УПЦ МП и отдельных её священников в антиукраинской позиции и потворстве интересам Москвы на Украине.
- Украинская православная церковь МП просила Порошенко не подписывать закон. Там считают, что закон о смене названия дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих.
- 15 декабря в Киеве при прошёл собор, на котором была создана новая Православная церковь Украины. Новая поместная православная церковь, как ожидается, 6 января получит автокефалию — независимость — от Константинопольского патриархата. Пётр Порошенко назвал будущее получение церковью автокефалии "геополитической катастрофой тысячелетия" для Владимира Путина. "Это церковь без молитвы за российскую власть и за российское войско. Потому что российская власть и российское войско убивает украинцев", – заявил Порошенко.
- УПЦ МП была создана в 1990 году, она обладает широкой автономией в составе РПЦ. В церкви настаивает, что она осуждает аннексию Крыма и конфликт в Донбассе.
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