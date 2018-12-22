Пётр Порошенко подписал закон, обязывающий церковь, руководящий центр которой находится в стране, признанной на Украине агрессором или оккупирующей часть территории Украины, упоминать это в своем названии. Сообщение об этом опубликовано на сайте президента Украины.

Документ направлен против Украинской православной церкви Московского патриархата. Согласно закону она должна быть переименована. Одно из предложений — переименовать её в Русскую православную церковь в Украине.