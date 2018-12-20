Верховная рада потребовала признать УПЦ МП российской структурой

Верховная рада Украины приняла законопроект, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить название на "Русская православная церковь в Украине".

Законопроект требует от религиозных структур указывать в своем названии факт зависимости от зарубежного организационного центра, если такая зависимость существует. При этом положения распространяются лишь на структуры страны, которую Украина признала агрессором. На практике это касается исключительно Украинской православной церкви Московского патриархата.

Также отмечается, что её священникам этой церкви запретят служить в зоне проведения боевых действий на востоке страны.

Украинские политики неоднократно обвиняли руководство УПЦ МП и отдельных её священников в антиукраинской позиции и потворстве интересам Москвы на Украине.

Во время принятия законопроекта перед Радой протестовали более тысячи собравшихся на молебен верующих УПЦ МП.

За изменение названия церкви ранее высказывался Филарет, патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата. В УПЦ МП его считают раскольником.

15 декабря в Киеве прошел собор, на котором была создана новая церковь – Православная церковь Украины. В новую структуру объединились Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь. Новая поместная православная церковь, как ожидается, 6 января получит автокефалию от Константинопольского патриархата. Митрополитом Киевским в новой церкви стал 39-летний епископ Епифаний.

Президент Украины Пётр Порошенко приветствовал создание новой церкви, назвав решение собора историческим событием. Он подчеркнул, что речь идёт о независимости новой церкви от Москвы.

В свою очередь в Кремле считают, что решение об автокефалии для украинской церкви – результат "раскольнической деятельности" и вмешательства украинских властей в церковные дела. Такой же позиции придерживается и Русская православная церковь.