CNN: с Мюллером не хотят делиться данными по "российскому делу"

Зарубежная компания обратилась в Верховный суд США за разрешением не предоставлять информацию о коммерческой деятельности спецпрокурору Роберту Мюллеру. Об этом сообщает CNN со ссылкой на материалы суда. Мюллер расследует вероятное вмешательство России в американские президентские выборы в 2016 году.

По данным CNN, компания направила запрос еще в сентябре. Название фирмы не разглашается. Известно, что она США ведёт деятельность за рубежом, но её действия якобы затрагивают интересы Соединённых Штатов. О других деталях дела пока неизвестно.

Телеканал утверждает, что дело засекречено. Это является необычной практикой для Верховного суда.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в выборах в 2016 году. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.