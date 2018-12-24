В Москве открыли музей-квартиру Александра Солженицына

В Москве в понедельник открылась музей-квартира советского писателя и диссидента Александра Солженицына. В ней он был арестован в 1974 году после выхода "Архипелага ГУЛАГ".

Квартира располагается в доме номер 12 на Тверской улице. В церемонии открытия приняла участие вдова писателя Наталья Солженицына. Экспозиция музея поделена на тематические секции и расскажет о жизни и творчестве Солженицына.

В Москве 11 декабря открыли памятник Александру Солженицыну в сквере на улице, которая носит его имя. В открытии участвовал президент России Владимир Путин. В этот же день в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области неизвестные разбили установленную накануне мемориальную доску писателю.

Александр Солженицын – писатель, лауреат Нобелевской премии, бывший узник сталинских лагерей, критик коммунистического режима. В 1974 году советские власти выслали его из СССР. Он вернулся в Россию спустя 20 лет. Солженицын умер 3 августа 2008 года в Москве. В том же месяце его имя присвоили бывшей Большой Коммунистической улице в Таганском районе. Первый памятник писателю в России был открыт в 2013 году в Белгороде. В 2015 году памятник установили во Владивостоке.