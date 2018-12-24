В Забайкальском крае в отношении двух бывших сотрудников колонии ИК-10 возбуждено уголовное дело об избиении заключенного. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным следствия, в середине декабря 2018 года старший оперуполномоченный и оперуполномоченный оперативного отдела колонии избили одного из заключенных. Подозреваемые нанесли по голове и телу осужденного множество ударов руками и ногами, у пострадавшего зафиксированы гематомы, ушибы, ссадины и кровоподтеки.

Бывшим сотрудникам колонии вменяют превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

​Заключенные российских колоний и тюрем неоднократно жаловались на тяжелые условия содержания, пытки и издевательства со стороны сотрудников.

Летом этого года "Новая газета" опубликовала видео пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии №1. После публикации видео Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия" и арестовал нескольких причастных к пыткам сотрудников учреждения, в том числе замначальника по воспитательной работе.