В Якутской колонии заключенные зашили себе рты в знак протеста

В колонии №1 города Якутска семеро заключенных зашили себе рты в знак протеста против плохих условий содержания. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на председателя местной Общественной наблюдательной комиссии.

Осужденные, находящиеся в штрафном изоляторе, зашили себе рты 4 декабря. У них нет зимней одежды, и им приходится спать на полу. Как отмечает сотрудник ОНК, в Якутске в это время года температура может опускаться до –50 градусов по Цельсию. Заключенные также пожаловались на избиение со стороны сотрудников колонии.

Заключенные российских колоний и тюрем неоднократно жаловались на тяжелые условия содержания, пытки и издевательства со стороны сотрудников.

Летом этого года "Новая газета" опубликовала видео пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии №1. После публикации видео Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия" и арестовал нескольких причастных к пыткам сотрудников учреждения, в том числе замначальника по воспитательной работе.