Дети 21-го века: сделано на заказ?

Архивный проект "Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад". Самое интересное и значительное из архива Радио Свобода двадцатилетней давности. Незавершенная история. Еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем?

Как повлияет на человечество стремление взять под контроль все природные процессы, в том числе на генетическом уровне? Как воспитать человека будущего? Перед микрофоном Радио Свобода Артур Кэплан - профессор биоэтики, Джереми Зингер - профессор детской психологии, Стиванн Ауэрбах - директор института "Childhood Resource", профессор детских игрушек, Юджин Стерли - историк и демограф. Автор и ведущая Марина Ефимова. Эфир 12 ноября 1998.

Марина Ефимова: Что мы знаем о среднестатистическом американском ребенке 2000-го с чем-нибудь года рождения? Что он будет жить вдвое больше, чем ребенок 1900-го года рождения, что его выходят, даже если он родится на пятом месяце беременности, что его врожденные заболевания будут скорректированы еще в утробе матери или даже манипуляциями на родительских генах. Он будет ходить в подгузниках до четырех лет, чтобы его психика не была травмирована ранним приучением к горшку. Он будет играть с компьютером с девяти месяцев и изучать иностранный язык в детском саду, чтобы не оказаться выброшенным с рынка труда. Его избавят от невкусной еды (брокколи, например, превратят в конфетки) и он будет смуглым красавцем с чуть раскосыми глазами, поскольку четверть населения США составят латиноамериканцы, еще одну четверть – афроамериканцы, азиаты и индейцы, и только пятьдесят процентов – белые. И, наконец, этот ребенок не будет знать слов "Дахау" и "Хиросима". Блестяще? "Придержите коней", - предупреждает журналист Джерри Адлер в обзорной статье "Завтрашнее дитя" в журнале "Newsweek".

Диктор: "Сначала это среднестатистическое дитя будущего века должно выдержать процесс рождения и не шлепнуться на пол в модернизированном роддоме, где внезапно откажет компьютер, следящий за продвижением младенца во время родов. А в недалеком будущем его уже поджидают эпидемии неопознанных тропических вирусов, перманентный стресс и часы, проведенные на кушетке в кабинете детского психотерапевта. Что ж, каждый век имеет право на свои ужасы".

Марина Ефимова: Но давайте обследуем условия жизни ребенка 21-го века по порядку. Начнем со здоровья. Грядущий век собирается решать проблемы здоровья ребенка не тогда, когда они возникают, а заранее. Биолог Шарен Бигли пишет в статье "Бэби, сделанные на заказ":

Диктор: "Родители будут пытаться зачать, родить и вырастить абсолютно здорового ребенка, чтобы у него не было диабета, от которого умер дядя Лео, глаукомы, от которой страдает тетя Айрин, врожденного порока сердца, который диагностировали у его матери, и рака, от которого умерла бабушка. Для этого в ДНК ребенка будет закладываться информация, заставляющая гены-мутанты совершить самоубийства так, чтобы остались только здоровые гены".

Марина Ефимова: Такая перспектива не за горами. Один из пионеров так называемой "генотерапии зародышей" доктор Рандерсен из университета Южной Калифорнии уже предупредил "Национальный институт здоровья", что скоро попросит официального разрешения на такого рода операции. Однако директор "Центра биоэтики" Университета Пенсильвании профессор Артур Кэплан, автор книги "Сторож ли я брату моему?" об этических проблемах детской генетики, так рисует ближайшие перспективы генетики:

Артур Кэплан: Часть ученых считает, что если вложить в генетический код зародыша информацию о предопределенности его генетического заболевания, то эта информация может проникнуть в сперму или яйцеклетку младенца. Внесенные в генетический код изменения могут затем предаваться по наследству, таким образом мы изменим организм, а, возможно, и личность не одного человека, но и всего его потомства. Однако пока наиболее реальная опасность в том, что эта информация может застопорить в организме процесс воспроизводства, и когда ребенок вырастет, он будет бесплодным.

Марина Ефимова: А что вы скажете об операциях на зародыше для исправления врожденных дефектов? Насколько я знаю, на животных уже вовсю проводятся внутриутробные операции, даже на сердце и на легких.

"Операции на зародыше должны проводиться только в случаях крайней необходимости, а не для того, чтобы сделать кареглазого бэби голубоглазым..."

Артур Кэплан: Тут возникают по крайней мере две этические проблемы. Во-первых, такие операции всегда чреваты риском для двоих - для младенца и для матери. А риск велик, поскольку операции будут чрезвычайно сложными. Биоэтики иногда с мрачной иронией называют подобные хирургические вмешательства "операциями с двухсотпроцентным смертельным исходом". Еще вероятнее риск выкидыша или рождение недоношенного ребенка. Ведь все эти операции пока еще на стадии, хоть и удачного, многообещающего, но все же эксперимента, поэтому, конечно, операции на зародыше должны проводиться только в случаях крайней необходимости, а не для того, чтобы сделать кареглазого бэби голубоглазым.

Марина Ефимова: И, однако, уже составляется так называемый "Human Genome Project" - каталог всех нормальных человеческих ДНК, этакая таблица Менделеева 21-го века. Она должна быть закончена к 2003 году и вскоре каждый американец будет иметь при себе генетическое удостоверение личности. Тем не менее, главная угроза для здоровья американского ребенка 21-го века сохранится с прошлого - с нашего века, точнее, их будет две: курение и связанные с ним астма и болезни дыхательных путей, и ожирение.

Артур Кэплан: Среди биологов есть мнение, что причины ожирения могут быть генетические или что это результат неправильного обмена веществ в связи с загрязнением среды. И что, соответственно, справляться с этой проблемой должна медицина. Я с этим не согласен. Я думаю, что просто в Америке очень много еды, которая к тому же слишком назойливо рекламируется. Средний американец от еды до еды не успевает проголодаться, так что я бы винил в ожирении американских детей не генетический код, а желтые арки "Макдональдса", ставшие символом Америки. И поезжайте во Францию, в Японию - эти страны не беднее Америки, но таких толстяков вы на улицах Парижа и Токио не увидите. Боюсь, что ожирение - это явление не столько биологическое, сколько культурное. Вы же не можете сказать, что у американцев есть ген ожирения, которого у японцев и французов нет. Кстати, когда французы и японцы перебираются в Америку, то после нескольких лет жизни они довольно сильно прибавляют в весе.

Марина Ефимова: Представим себе американский обед середины будущего века. Нам поможет в этом статья Лоры Шапиро "Обед готов".

"Уже много лет семейный обед в американском доме стоит в списке вымирающих традиций. Тем не менее, последние обследования показали, что худо-бедно, второпях, со включенным телевизором, с едой, присланной из ближайшей китайской забегаловки, семейные обеды все-таки существуют и большинство американских детей украшают их своим присутствием. А уж если эта традиция пережила лозунг "делай, что хочешь" 60-х, женскую борьбу за освобождение 70-х, карьеры матерей 80-х и, как следствие, полное изнеможение 90-х, то, небось, переживет как-нибудь и следующее тысячелетие. Что изменится, так это сама еда.

Итак, представим себе обеденный стол, на который мама будущего или ее моральный эквивалент ставит овощи - главную еду 21-го века. Генетически усовершенствованный зеленый салат, в который добавлен мясной протеин, перец с удесятеренным содержанием витамина "С", чеснок со вкусом розмарина, обезжиренное оливковое масло, конфеты, содержащие всю антиканцерогенную силу брокколи, и бальзамический уксус 30-летней выдержки, полученный за полминуты в чашке Петри".

Марина Ефимова: Во всяком случае, именно такую еду предсказывают генетики. Однако пока картина куда менее красочна. Например, химический гигант "Мансанта", пионер пищевой генетики, срочно создает специально мансантовские супермощные сорта кукурузы, пшеницы, сахарной свеклы и риса, которые сумели бы противостоять специально мансантовским супермощным видам пестицидов. В связи с занятостью мам и пап процветают так называемые ЗДЕ (заменители домашней еды), но это вам не простые жареные цыплята в вакуумных мешках или замороженные лазаньи, которые продаются во всех супермаркетах. Нет, продуктовый магазин "Кинг", например, предлагает полуфабрикаты, изготовленные по рецептам известных шеф-поваров. Из них вы за пятнадцать минут выпечете собственный хлеб и приготовите к курице абрикосовый соус, руководствуясь приложенной инструкцией. Результат получается несъедобный, но можно подумать, что домашняя еда вся такая уж съедобная. Главное ведь - это крик из кухни, которого ждет каждый ребенок: "Обед готов!" Правда, если в 21 веке каждый американский ребенок будет иметь своего адвоката, матери, я полагаю, будут добавлять к этому вожделенному призыву особенное предупреждение: "Ешьте за здоровье, и на собственный страх и риск".

В песенке из фильма "Мэри Поппинс", поставленного по классической уже сказке, дети описывают свой идеал воспитательницы: она должна быть молодой и хорошенькой, уметь играть в разные игры и не должна важничать. Когда они отдают свое чудное заявление родителям, отец в раздражении бросает его в камин. И это знаменательно. Детский психолог, профессор Йельского университета Джером Зингер рассказывает, что до середины 40-х годов американцы не занимались детской психологией и проблемами воспитания как наукой. Только во время Второй мировой войны, когда матери ушли из дома на работу, начались заметные проблемы с подростками, и ответственность за воспитание детей отчасти легла на общество.

"Что касается Англии, Франции и, особенно, Скандинавии, то профессиональному уровню воспитателей детских садов могли бы позавидовать многие американские психологи"

Как будет меняться система и методика воспитания в 21-м веке? Об этом - профессор Йельского университета Джереми Зингер.

Джереми Зингер: Европа давно уже решила часть детской проблемы, и вполне успешно, созданием широчайшей сети бесплатных детских садов и классов продленного дня. То же самое, как вы знаете, было и в Советском Союзе. Я сейчас не говорю об уровне тамошнего воспитания, а только о принципе. Что касается Англии, Франции и, особенно, Скандинавии, то профессиональному уровню воспитателей детских садов могли бы позавидовать многие американские психологи. Обучение и тренинг воспитателей и учителей младших классов поставлены в Скандинавии на самый высокий уровень. И тут дело не в гуманности, а в том, что общество, которое не заботится обо всех своих детях, неминуемо придет к декадансу и саморазрушению. И в обозримом будущем, когда все взрослые в семьях, включая бабушек и дедушек, будут работать, нашей главной надеждой станет общественное воспитание. Иначе дети из малообеспеченных семей окажутся практически выкинутыми из жизни, они не найдут никакой работы. Поэтому в Америке создание сети бесплатных детских учреждений с профессиональными воспитателями я бы назвал главной задачей 21-го века.

Марина Ефимова: Не забудьте электронных воспитателей. Профессор Кэплан знакомит нас со стимуляторами, к которым психологи и врачи грозят обращаться в 21-м веке, если ребенок не будет поддаваться обычным методам воспитания.

Артур Кэплан: Эта методика только появляется, но в будущем можно будет поместить ребенка в виртуальную реальность, созданную компьютером, где ему непосредственно в мозг будет вводиться информация, обучающая его определенным реакциям и нормам поведения. Если такого рода электронными стимуляторами будут управлять опытные врачи, то мы сможем использовать лечение вместо наказания.

Марина Ефимова: Это наводит ужас и напоминает роман "Заводной апельсин".

Артур Кэплан: Ну, конечно, все это звучит несколько пугающе, однако такой стимулятор может быть частичным решением проблемы детской преступности, не говоря уже о проблемах детских депрессий и психических заболеваний. Естественно, половиной дела будет создание законов и правил, не позволяющих использовать эту технику вне специализированных клиник, бесконтрольно и непрофессионально, и здесь я предвижу для своей профессии блестящее будущее, поскольку в этой области возникнет столько этических проблем, что мы, биоэтики, не останемся без дела.

Марина Ефимова: Но, погасив агрессивность ребенка, воспитатели могут заодно потушить талант, например.

Джереми Зингер: Да, даже и потеря одной агрессивности помешает человеку стать успешным бизнесменом, спортсменом или политическим лидером. Такая проблема остается в медицине всегда, мы одно - лечим, другое - калечим.

Марина Ефимова: Неужели в воспитании детей 21-го века еще меньшую роль, чем сейчас, будут играть духовные ресурсы воспитания – приучение к самодисциплине, воспитание силы воли, знакомство с принципами веры?

Джереми Зингер: Я думаю, новое электронно-компьютерное воспитание в некотором смысле бросит вызов идее свободы воли, потому что чем больше мы узнаем о генетическом коде человека, о схемах работы мозга, тем труднее нам представить себя существами свободными и независимыми, труднее представить себе собственную душу, устанавливающую внебиологический контакт с богом. Словом, это вызов. Но я думаю, что, в принципе, мы способны его принять и не потерять веры в то, что мы нечто большее, чем просто наши гены и наша физиология, и как раз нашим детям и внукам предстоит разбираться в вопросе, какие загадочные механизмы делают знания и веру непреходящими, но, конечно, конкурирующими сферами человеческого существования.

Марина Ефимова: Многое зависит и от того, какая теория воспитания победит. Требовавшая строгости методика доктора Хотта, принятая в Америке с 1894 года по конец 1950-х, эмоциональное воспитание по доктору Споку или новая теория психолога Джудит Харрис, утверждающая, что детей вообще больше воспитывают сверстники, чем родители. Но вот уж что делают только родители - они балуют детей и, в частности, в Америке заваливают их игрушками. В нашей передаче участвует директор института "Childhood Resource" Стиванн Ауэрбах по прозвищу "Doctor Toy" – профессор детских игрушек.

Стиванн Ауэрбах: В индустрии игрушек сейчас происходит техническая революция - много новых идей, новых изобретений. Во-первых, игрушка второго тысячелетия будет говорящей. Достаточно нажать кнопку и игрушечный медвежонок оживет, он начнет не только двигаться, но отвечать на вопросы, рассказывать сказки, учить с ребенком арифметику, даже иностранный язык. Вот это, по-моему, будет самым интересным в будущем - игрушки с микропроцессорами. В них можно будет закладывать различные программы - и робот будет неделю садоводом, будет обучать детей ухаживать за цветами, неделю – поваром, он сможет обучать детей играть в шахматы или рассказывать истории про космос или про астронавтов.

"Достаточно нажать кнопку и игрушечный медвежонок оживет, он начнет не только двигаться, но отвечать на вопросы, рассказывать сказки, учить с ребенком арифметику, даже иностранный язык"

Но, наряду с новинками, очевидно, сохранят свое место в детских сердцах и старинные традиционные игрушки - разноцветные кубики, юла, раскидаи. Уже сейчас девочек, которые родятся в 2000 году, ждут десятки видов самой популярной куколки Барби – принцессы, балерины, наездницы, спортсменки, астронавтки, солистки музыкальных групп. В воспитательных целях скоро, очевидно, будет выпущена в серию Барби в инвалидном кресле. И, без сомнения, останутся популярными куклы, изображающие литературные персонажи - Микки-Маус, Винни-Пух, Пиноккио, Бэтман.

Марина Ефимова: Барби в инвалидном кресле – действительно, революционная идея. А я читала, что для детишек, которые скучают без мам, пока они на работе, будут изготавливаться игрушечные имитации.

Стиванн Ауэрбах: В будущем веке будет много кукол размером с самих детей и даже побольше. При желании уже сейчас вы можете сделать куклу, лицо которой будет скопировано с фотографии матери или отца. Родители смогут записывать на аудиокассеты сказки, песенки или пожелания спокойной ночи, а затем кукла с лицом и голосом матери будет пересказывать их ребенку. Но, конечно, никакие куклы, даже с лицом матери не заменят ребенку совместных игр с мамой и папой. Поэтому людям, которые просят моего совета, какую игру купить ребенку, я всегда говорю: не важно, какую игру, главное - садитесь на пол и играйте вместе с ним.

Марина Ефимова: Экономисты утверждают, что ребенку 2000 с чем-то года рождения придется в Америке жить во времена, когда разрыв между бедными и богатыми увеличится. И причиной разрыва будет уровень образования. А как предсказывают статистические выкладки журнала "Newsweek", в середине будущего века обучение в Гарварде будет стоить 300 тысяч долларов в год. Говорит историк и демограф Юджин Cтерли.

Юджин Cтерли: Здесь не учитывается, что зарплата будет расти одновременно с платой за обучение. Действительно, обучение в частных учебных заведениях стало заметно дороже, но студентам предоставлена возможность брать займы, отдавать которые можно после окончания учебы и получения работы. Таким образом, мы все больше становимся обществом, живущим в долг.

Марина Ефимова: Вот что добавляет к особенностям обучения детей 21-го века наш коллега Александр Генис.

Александр Генис: Наиболее трудная из всех проблем, которые предстоит решить ребенку будущего, связана с его учёбой. Мне совершенно не понятно, чему, собственно, должно учиться дитя 21-го века? Даже в нашем веке с этим непросто разобраться. Мой отец, скажем, закончил радиофакультет Киевского политехнического института, где не изучали той компьютерной техники, которой он посвятил свою жизнь. Чему учится мой сын в Нью-Йоркском университете, я так толком и не пойму. Да это и не важно, потому что, по утверждениям социологов, ему, как и всем остальным американцам 21-го века, все равно предстоит в своей жизни семь раз переучиваться. По-моему, все это значит одно: будущая школа должна учить учиться, то есть выращивать не специалистов, а умных людей. Каким образом? Прежде всего, ей необходимо избавиться от таких рецидивов фабричной системы образования, как понятие "ученик пятого класса". Каждый должен учиться по своей программе, в собственном темпе и ритме, у каждого должно быть свое меню образования, подогнанное под психологические, эмоциональные, физические особенности личности.

"...ему, как и всем остальным американцам 21-го века, все равно предстоит в своей жизни семь раз переучиваться"

Место единого аттестата зрелости займет сложная карта-характеристика, которая поможет избежать ошибок в выборе профессии. Впрочем, ничего рокового, окончательного в этом процессе все равно не будет. Так или иначе, всем без исключения придется постоянно переучиваться, чтобы поспеть за ходом прогресса. Отсюда следует, что образование перестанет быть прерогативой молодых, в погоне за знаниями всех усадят за парту. Отказываясь от конвейерной системы, педагогика возвращается к методам доиндустриальных эпох, вплоть до Академии Платона и Лицея Аристотеля. У них будущая школа позаимствует лучший способ обучения – индивидуальный. В нашем массовом обществе это непозволительная роскошь, но в 21-м веке она станет всем доступной. У каждого школьника появится свой персональный учитель, обладающий неограниченным запасом знаний и поистине железным терпением. Речь, конечно, идет о компьютере. Обучение основным навыкам чтения, письма и счета, да и вообще базисным знаниям обо всех предметах можно доверить машине, которая научит детей много быстрее, дешевле, а в ближайшем будущем, когда войдет в обиход виртуальная реальность, и намного интереснее. Однако и на долю людей останется самое трудное - воспитание чувств, духовное просвещение.

Марина Ефимова: Доктор Стерли, дети - ваша специальность. Каким вы видите будущее своих внуков в 21 веке в Америке?

Юджин Стерли: Я смотрю с оптимизмом в будущее. Исторически дети всегда жили немного лучше своих родителей, они жили в более богатом обществе, с большими возможностями, с более прогрессивной медициной. И потом каждое поколение живет все дольше. Надеюсь, что и конфликты в нашем обществе будут решаться легче и цивилизованней. Отрицательная сторона будущего, на мой взгляд, в том, что наши дети будут лишены некоей стабильности семейной жизни. Прессе, рекламным фирмам будет легче ими манипулировать, у них не будет той базы ценностей, которая помогала прежним поколениям осмысливать ситуацию и принимать решения. Но, хочу надеяться, что дети 21 века найдут выход из положения.

Марина Ефимова: Да, похоже они будет не глупее нас. По утверждению специалистов, главная социальная тенденция 21-го века в Америке - это путаница возрастов - дети становятся намного взрослее, чем их сверстники век назад, а взрослые, наоборот, инфантильнее. Специалисты по маркетингу утверждают, что в Америке в начале 21-го века дети в возрасте до 16 лет будут экспертами по интернету и некоторым видам бизнеса, связанным с компьютерами. Они уже показали себя настоящими мастерами профессиональных презентаций деловых проектов. В США в 1996 году 24 миллиона деловых командировок включали детей. На 160 процентов больше, чем в 1991 году. Многие подростки являются держателями акций и к 18 годам планируют, а не мечтают, стать миллионерами. Следующий век, утверждают социологи, будет веком детей. Если кто и будет испытывать ностальгию по 20-му столетию, так это взрослые.