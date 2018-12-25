Суверенный российский интернет – уже в 2019 году?

В Госдуму внесен законопроект, который некоторые эксперты уже назвали "законом о суверенном российском интернете". Борьба с "экстремизмом" в сети и Телеграмом, требования закона Яровой и кибердружины - дойдет ли дело до того, что российские власти решат использовать китайскую модель, фактически превратив Рунет в выхолощенную внутреннюю сеть?

Обсуждают сооснователь Ассоциации интернет-пользователей Станислав Козловский, it-предприниматель Дмитрий Завалишин, технологический эксперт Алексей Семеняка, глава "кибердружин" Твери Григорий Пащенко и журналист Александр Плющев.

Ведущий - Сергей Добрынин.

Эфир в 19:05 по московскому времени.

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