Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Нижнем Новгороде украинского адвоката Кияшко осудили на 8 лет

Игорь Кияшко

Смотреть комментарии

Суд в Нижнем Новгороде приговорил к восьми годам колонии строгого режима украинского адвоката Игоря Кияшко, которого в России обвиняют в шпионаже и попытке контрабанды военного оборудования. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

Кияшко задержали в апреле 2018 года. Российские власти обвинили его в попытке нелегально вывезти за границу оборудование, которое используется на истребителях МиГ-29.

Также Игорю Кияшко предъявлено обвинение в шпионаже. При задержании у него якобы обнаружили документы для радиолокационной установки, которую используют на зенитно-ракетных комплексах С-400.

Сам Кияшко признал, что пытался купить лопасти от двигателя РД-33, но отвергает обвинения в шпионаже.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG