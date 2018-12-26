В Нижнем Новгороде украинского адвоката Кияшко осудили на 8 лет

Суд в Нижнем Новгороде приговорил к восьми годам колонии строгого режима украинского адвоката Игоря Кияшко, которого в России обвиняют в шпионаже и попытке контрабанды военного оборудования. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

Кияшко задержали в апреле 2018 года. Российские власти обвинили его в попытке нелегально вывезти за границу оборудование, которое используется на истребителях МиГ-29.

Также Игорю Кияшко предъявлено обвинение в шпионаже. При задержании у него якобы обнаружили документы для радиолокационной установки, которую используют на зенитно-ракетных комплексах С-400.

Сам Кияшко признал, что пытался купить лопасти от двигателя РД-33, но отвергает обвинения в шпионаже.