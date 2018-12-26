Вице-губернаторы Петербурга Албин и Мокрецов ушли в отставку

Вице-губернаторы Санкт-Петербурга Игорь Албин и Михаил Мокрецов ушли в отставку, сообщили в среду в пресс-службе Смольного.

Мокрецов с 2013 года возглавлял финансовый блок в городской администрации, а с 2017 в его ведении находился также комитет имущественных отношений. Теперь финансовыми вопросами будет заниматься вице-губернатор Сергей Мовчан.

Комитет, имущественных отношений, в свою очередь, будет исключен из ведения вице-губернатора. Его временно возглавит бывший заместитель Мокрецова Александр Герман.

Место Игоря Албина, который отвечал за вопросы капитального строительства и реконструкции зданий, временно займет вице-губернатор Николай Бондаренко.

На сайте администрации Санкт-Петербурга сообщается, что отставку Мокрецова и Албина принял временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Причины отставки в публикации не указаны.

Албин заявил, что написал заявление об отставке в начале октября, узнав об уходе Георгия Полтавченко с поста губернатора Петербурга.