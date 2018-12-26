Вице-губернаторы Петербурга Албин и Мокрецов ушли в отставку

Вице-губернаторы Санкт-Петербурга Игорь Албин и Михаил Мокрецов ушли в отставку, сообщили в среду в пресс-службе Смольного.
Мокрецов с 2013 года возглавлял финансовый блок в городской администрации, а с 2017 в его ведении находился также комитет имущественных отношений. Теперь финансовыми вопросами будет заниматься вице-губернатор Сергей Мовчан.
Комитет, имущественных отношений, в свою очередь, будет исключен из ведения вице-губернатора. Его временно возглавит бывший заместитель Мокрецова Александр Герман.
Место Игоря Албина, который отвечал за вопросы капитального строительства и реконструкции зданий, временно займет вице-губернатор Николай Бондаренко.
На сайте администрации Санкт-Петербурга сообщается, что отставку Мокрецова и Албина принял временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Причины отставки в публикации не указаны.
Албин заявил, что написал заявление об отставке в начале октября, узнав об уходе Георгия Полтавченко с поста губернатора Петербурга.
- 13 декабря Игорь Албин признался, что выдумал историю про бакланов, разрушавших крышу стадиона "Зенит-Арена". По словам чиновника, он хотел защитить руководство от болельщиков футбольного клуба "Зенит", которые якобы готовили "неприятные кричалки".
- Тогда же Албин Албин получил премию как самый влиятельный чиновник Петербурга в 2018 году.
- В начале декабря депутаты законодательного собрания Петербурга обратились к врио губернатора Александру Беглову с просьбой отменить передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви. При этом они ссылались на письмо Михаила Мокрецова. В нём чиновник посчитал, что несколько пунктов, по которым было принято решение передать собор в пользование РПЦ, "потеряли актуальность".
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