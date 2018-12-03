В Петербурге депутаты попросили не отдавать Исаакиевский собор РПЦ

Десять депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга попросили отменить передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом на своей странице в Facebook сообщает подписавший соответствующее письмо депутат Максим Резник.​

Письмо направлено исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову. В нём говорится, что жители города неоднократно обращались к депутатам с просьбой повлиять на отмену решения о передаче собора. Авторы письма также ссылаются на недавнее письмо вице-губернатора и председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Михаила Мокрецова. В нём чиновник посчитал, что несколько пунктов, по которым было принято решение передать собор в пользование РПЦ "потеряли актуальность".

В декабре 2016 года Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга постановил передать РПЦ Исаакиевский собор в безвозмездное пользование сроком на 49 лет. Но передача собора до сих пор не состоялась. Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заверял, что Исаакиевский собор, в котором сейчас находится музей, останется открытым и сохранит свои функции.

Против передаче РПЦ памятника архитектуры Санкт-Петербурга выступали представители музейного сообщества, против решения также было организовано несколько митингов. Последний из них под названием "Очередь в музей" состоялся в минувшее воскресенье.