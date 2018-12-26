Свердловская чиновница Ольга Глацких подала в отставку

Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, получившая известность из-за своих слов о детях, которым государство ничего не должно, написала заявление об отставке. Фотографию документа опубликовал уральский блогер Сергей Колясников. Ранее в интервью с ним чиновница заявила, что совесть не позволяет ей покинуть пост.

Колясников также опубликовал текст письма, предположительно полученного от Глацких. В нем она объясняет свою отставку нежеланием "подставлять" Губернатора Свердловской области Куйвашева. На него якобы "идет сильнейшее давление из-за постоянно тиражируемых фейков" в отношении Глацких.

В пресс-центре губернатора и правительства Свердловской области подтвердили, что Глацких подала в отставку, передает "Медиазона".