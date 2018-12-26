Свердловская чиновница Ольга Глацких подала в отставку

Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, получившая известность из-за своих слов о детях, которым государство ничего не должно, написала заявление об отставке. Фотографию документа опубликовал уральский блогер Сергей Колясников. Ранее в интервью с ним чиновница заявила, что совесть не позволяет ей покинуть пост.
Колясников также опубликовал текст письма, предположительно полученного от Глацких. В нем она объясняет свою отставку нежеланием "подставлять" Губернатора Свердловской области Куйвашева. На него якобы "идет сильнейшее давление из-за постоянно тиражируемых фейков" в отношении Глацких.
В пресс-центре губернатора и правительства Свердловской области подтвердили, что Глацких подала в отставку, передает "Медиазона".
- 11 декабря стало известно, что Ольга Глацких, отстранённая от работы за слова о детях, вернулась к исполнению своих обязанностей.
- 6 ноября Глацких отстранили от должности на время проведения служебной проверки. Поводом послужило её высказывание на встрече с молодыми волонтёрами в Кировограде. Отвечая на вопрос о финансировании детских проектов в городе, чиновница заявила: "Государство их не просило вас рожать", имея в виду родителей волонтёров.
- Позднее директор молодежного департамента утверждала, что её высказывание вырвали из контекста. По словам Глацких, суть её ответа заключалась в том, что семья и родители являются залогом развития молодежи, а государство – лишь помощник в этом.
- Ольга Глацких – олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях по художественной гимнастике. Департамент молодёжной политики Свердловской области она возглавляет с 2016 года.
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