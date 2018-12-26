Россия будет выращивать опийный мак и коноплю для импортозамещения

Правительство одобрило законопроект, позволяющий выращивать на территории России наркосодержащих растения. Документ призван заместить импорт иностранного сырья для наркотических лекарственных препаратов в условиях санкций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова.
В настоящее время в России зарегистрированы 13 опийных препаратов, из них девять включены в перечень жизненно важных, но ни один не производится по полному циклу, отмечает РБК. При этом федеральный закон “О наркотических средствах и психотропных веществах” запрещает выращивание наркосодержащих препаратов на территории страны.
Мантуров отметил, что сейчас Россия закупает за границей почти 100 процентов субстанции для обезболивающих лекарств, содержащих наркотики. Министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что 9 из 10 стран, в которых производятся такие закупки, ввели санкции в отношении России. Их слова цитирует ТАСС.
- Никто из стран, вводивших санкции против России не вводил запрет на экспорт лекарственных препаратов в страну. Однако в России рассматривался законопроект, разрешающий ограничить импорт лекарств из таких государств. Позднее эта норма была убрана из принятого документа.
- В пояснительной записке к законопроекту (есть в распоряжении Радио Свобода) указывается, что закон предполагает разрешить выращивание на территории России разрешенных сортов снотворного мака и переработку маковой соломы. Вместе с тем документ не устанавливает финальный список растений, разрешённых к культивированию. Он предлагает экспертам дополнить постановление правительства, где в списке разрешённых для выращивания растений сейчас входит только конопля (используется в промышленности).
- В перечень подлежащих контролю на территории России растений, которые содержат наркотические средства или психотропные вещества или их прекурсоры, согласно постановлению правительства входят сейчас: различные виды мака, конопля, шалфей предсказателей, мескалиновый кактус и кусты конопли.
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