Россия будет выращивать опийный мак и коноплю для импортозамещения

Правительство одобрило законопроект, позволяющий выращивать на территории России наркосодержащих растения. Документ призван заместить импорт иностранного сырья для наркотических лекарственных препаратов в условиях санкций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова.

В настоящее время в России зарегистрированы 13 опийных препаратов, из них девять включены в перечень жизненно важных, но ни один не производится по полному циклу, отмечает РБК. При этом федеральный закон “О наркотических средствах и психотропных веществах” запрещает выращивание наркосодержащих препаратов на территории страны.

Мантуров отметил, что сейчас Россия закупает за границей почти 100 процентов субстанции для обезболивающих лекарств, содержащих наркотики. Министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что 9 из 10 стран, в которых производятся такие закупки, ввели санкции в отношении России. Их слова цитирует ТАСС.