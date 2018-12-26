Суд отклонил апелляции 20 захваченных украинских моряков

Верховный суд в аннексированном Крыму оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте украинских моряков, захваченных российскими пограничниками в Чёрном море. Суд отклонил апелляционные жалобы 20 моряков, в том числе командира украинского катера "Никополь" Богдана Небылицы и командира буксира "Яны Капу" Олега Мельничука. Они останутся под стражей до 24 января 2019 года.

25 ноября российские пограничники у берегов аннексированного Крыма захватили три корабля военно-морских сил Украины, которые ранее не прошли в Азовское море через Керченский пролив. 24 моряка были задержаны и арестованы.

Российские власти обвиняют украинских моряков в незаконном пересечении государственной границы. Киев заявляет о провокации Москвы и считает инцидент актом агрессии. Украина заявляет, что моряки по международному праву являются военнопленными. С призывом освободить их выступили и страны Запада.

В среду в интернете появилась петиция за обмен пленными между Россией и Украиной в формате "всех на всех". Документ адресован президенту России, правительству и МИД. Среди авторов петиции - политтехнолог и бывший пресс-секретарь прокремлёвского движения "Наши" Кристина Потупчик, депутат Госдумы Сергей Шаргунов, член Совета по правам человека при президенте России Екатерина Винокурова, журналисты Олег Кашин и Антон Красовский, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Они, в частности, призывают власти России обменять захваченных украинских моряков на россиян, которые содержатся в тюрьмах на Украине.