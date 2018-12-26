Суд оштрафовал Митрохина за инспекцию кинотеатра "Соловей"

Суд в Москве оштрафовал на 75 тысяч рублей бывшего главу городского отделения партии "Яблоко" Сергея Митрохина за общественную инспекцию кинотеатра "Соловей". Политика обвинили в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия, сообщает "ОВД-Инфо".

Митрохина задержали в конце ноября во время так называемой общественной инспекции кинотеатра "Соловей" на Дружинниковской улице. Политик хотел доказать, что здание киноцентра в хорошем состоянии и его не нужно сносить. Также стало известно, что суд оштрафовал на 75 тысяч рублей участника схода против сноса "Соловья" Александра Пелевина.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших в Восточной Европе киноцентров "Соловей" собираются снести и построить на его месте жилой комплекс. Это вызвало широкий общественный резонанс.