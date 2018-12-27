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Украина запретила российскому рэперу Элджею въезд в страну на 3 года

Российский хип-хоп-исполнитель Элджей

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Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну российскому рэперу Элджею (Алексею Узенюку) на три года "в интересах обеспечения безопасности государства". Об этом говорится в заявлении украинской спецслужбы.

В последний раз Элджей приезжал в Киев с концертом 25 ноября.

Украина составила "черный список" деятелей культуры в 2014 году. В него попали те, кто поддержал агрессию России на востоке Украины и аннексию Крыма. Позднее Киев начал включать в черный список и других артистов — в ответ на их гастроли в Крыму и на востоке Украины. В 2017 году Украина запретила въезд в страну почти полутора тысячам иностранцам, посетившим Крым. В их числе — более сотни артистов и деятелей культуры. Въезд на Украину запрещен Олегу Газманову, Григорию Лепсу, Александру Розенбауму, Юлии Чичериной, Найку Борзову, Мите Фомину, Жерару Депардье и солисту американской группы Limp Bizkit Фреду Дерсту.

Почему туда внесли Элджея, неизвестно. В расписании выступлений музыканта нет концертов в аннексированном Россией Крыму.

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