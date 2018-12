"Это организовали спецслужбы". Как в России запрещают музыку

Радио Свобода публикует распечатки с текстами песен популярных молодежных исполнителей, которые раздали членам Экспертного Совета при Управлении Федеральной антимонопольной службы в Нижнем Новгороде – для того, чтобы обсудить необходимость превентивного запрета их концертов.

Российские правоохранительные органы и "инициативные группы граждан" продолжают самую настоящую охоту на популярные у молодежи музыкальные группы. С запретами концертов и "родительской цензурой" этой осенью столкнулись рэперы Хаски и Элджей, певица Монеточка, группа IC3PEAK и многие другие. Не обошла эта кампания стороной и Нижний Новгород, где в октябре прокуратура отменила пять концертов "из-за выявленных в ходе прокурорской проверки нарушений, касающихся защиты детей от причиняющей вред их здоровью и развитию информации" (впрочем, представители площадки, на которой должны были состояться эти концерты, пока говорят лишь об их переносе на более поздний срок).

За преследованием молодых музыкантов стоит ФСБ, – уверен нижегородский предприниматель Герман Князев. Во вторник Князев побывал на заседании Экспертного Совета по применению законодательства о рекламе при нижегородском Управлении Федеральной антимонопольной службы. На заседании в числе прочих рассматривался вопрос о допустимости рекламы концертов таких исполнителей и групп, как Хлеб, GONE.Fludd, Within Temptation, Jah Khalib, Ганвест, HammAli & Navai, The Hatters, Animal ДжаZ, Монеточка, Feduc, Little Big, Элджей, Anacondaz, Face, Пошлая Молли, Хаски, ATL и других. О том, как проходило заседание Совета, Князев рассказал в интервью Радио Свобода.

"Такие Советы при управлениях Федеральной антимонопольной службы (ФАС) существуют уже лет десять в каждом регионе, – рассказывает Герман Князев, – Они призваны обсуждать вопросы, которые нельзя решить какими-то административными методами, например, является этичным или неэтичным то или иное изображение на рекламе. Это совещательный орган, который не принимает решение о наказании, но может направить свои рекомендации в другие органы – после голосования членов Совета. Я попал в этот Совет лет пять назад, когда чиновники ФАС решили привлечь к его работе общественников. Меня туда позвали как блогера и как предпринимателя, у которого есть в городе активный бизнес (Князев владеет сетью аптек, – прим. РС). До этого в Совете были фактически только ребята из милиции, из Роспотребнадзора, Росздравнадзора, из аппарата уполномоченного по правам детей и тому подобное. Нас, "общественников", там немного – 3 или 4 человека.

Совет собирается по мере того, как накапливаются вопросы для рассмотрения, то есть обращения жителей города по поводу той или иной рекламы. Например, человек увидел, что на заборе что-то нарисовано и посчитал, что это неправильно. Он обращается в ФАС, Совет собирается и говорит: "Да, наверное это не совсем правильно". Это абсурдно, большинство из этих вопросов могли бы быть разрешены другим способом, но в нашей абсурдной стране есть и такой абсурдный Совет".

На Экспертном Совете 4 декабря рассматривалось три вопроса. Помимо рассмотрения жалобы загадочного "потребителя Н." на рекламу концертов члены Совета выясняли, можно ли считать этичной рекламу транспортной компании (на ней "потребителю рекламы Л". померещилось изображение мужского полового органа) и рекламу мужских массажных салонов со слоганом "Волшебный рай для мужчин" (эксперты Совета решили, что обе рекламы не противоречат нормам нравственности и морали).

При обсуждении главного вопроса, о рекламе концертов, Совет разругался. Как говорит Герман Князев, в его адрес и в адрес некоторых членов Совета даже звучали крики "вас, либералов, отсюда гнать пора". Оказалось, что предметом обсуждения является не реклама концертов, а тексты песен исполнителей – заранее подготовленные распечатки с ними секретарь главы Совета раздала присутствующим перед началом обсуждения.

"По мнению заявителя, эти группы выступают с песнями, тексты которых противоречат требованиям закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", – рассказывает Герман Князев, – Я вынес на голосование свое видение этой проблемы: отказаться от рассмотрения этого вопроса вообще, потому что на наше рассмотрение не представлена реклама, на которую жалуется заявитель, а представлены только тексты песен. Мы не цензурный комитет, чтобы оценивать тексты музыкальных произведений, но это предложение не прошло".

После этого председатель Совета, заместитель нижегородского управления ФАС Сергей Смирнов, нашел изображения искомых рекламных плакатов в интернете. Но и тут у Германа Князева нашлось, что возразить:

"Я обратил внимание коллег: хорошо, вот плакат, на нем группа такая-то пишет, что в такое-то время и в таком-то месте у нее состоится концерт. В соответствии с законом на плакате стоит возрастной рейтинг, – например, 16+. На всех плакатах, которые мы нашли в интернете, такой рейтинг был. Представители полиции в нашем Совете, Роспотребнадзора, организаций по защите прав детей стали доказывать: раз мы знаем, что будет такой концерт, то на нем обязательно будет звучать мат, призывы к насилию, пропаганда употребления наркотиков, и допускать на него детей нельзя вообще. Я согласен, что детей на такой концерт допускать нельзя, но я пытался вразумить своих коллег: нет никаких доказательств, что на концерте Монеточки, например, обязательно прозвучат именно такие песни. У многих исполнителей, например, у группы "Ленинград", есть несколько вариантов песен – с матом и без мата. Второе: у каждого из обозначенных в жалобе исполнителей по 6-10 альбомов, в каждом из альбомов – по 10 песен. Может быть, для этого концерта исполнитель выберет именно те песни, которые попадают под ту или иную возрастную категорию? Мы же не знаем заранее, что они будут петь!".

По мнению Германа Князева, превентивное закрытие концертных площадок является нарушением Конституции РФ. "Если на концерте с возрастным ограничением 12+ звучат песни с матом – это нарушение закона. Но для того, чтобы об этом нарушении можно было говорить, такой концерт должен для начала состояться. Это нарушение должно быть зафиксировано, и после этого – пожалуйста, наказывайте. А сейчас по всей стране идет превентивное запрещение этих концертов под видом "ну, они же обязательно исполнят эти песни". Такая натяжка очень опасна, так можно очень далеко зайти. Так можно запретить что угодно, от одежды до политической партии, которая "обязательно будет призывать к свержению законной власти".

"После этого, – продолжает Герман Князев, – некоторые члены совета решили снова вернуться к обсуждению текстов песен, но наш председатель, надо отдать ему должное, не допустил этого, хотя всем были розданы 8 листов машинописного текста с ними, и явно их сделал не какой-то "потребитель рекламы Марь Иванна из поселка Дружный". Там, где в текстах английский язык, сделан перевод – таких слов, как "bitch" ("сука", – прим. РС), "fuck" и так далее. Со словом "fuck" половина западных групп поет свои песни, и далеко не только рэперы. Давайте тогда их запретим сначала, на всякий случай – вдруг они приедут в Россию с концертами".

По результатам обсуждения было вынесено решение, которое Герман Князев называет "мягким": рекомендовать владельцам концертных площадок осуществлять контроль за соблюдением заявленной на афише возрастной категории посетителей и за соответствием этой категории текстов песен, которые будут исполняться на концерте. "Я совершенно не верю, что рассмотрение вопроса о концертах на самом деле было инициировано кем-то из горожан. Это организовали спецслужбы, и их заявка была выполнена: наш Экспертный Совет вынес свое суждение на этот счет".