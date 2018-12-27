Главе "РИА Новости Украина" Вышинскому вновь продлили арест

Херсонский городской суд Украины в очередной раз продлил арест руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому. Ему инкриминируют содействие России в аннексии Крыма и поддержку самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Вышинский останется под стражей до 27 января, заявил журналистам его адвокат Андрей Доманский. Он просил суд отпустить своего подзащитного под личное поручительство или избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.