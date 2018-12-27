Главе "РИА Новости Украина" Вышинскому вновь продлили арест

Херсонский городской суд Украины в очередной раз продлил арест руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому. Ему инкриминируют содействие России в аннексии Крыма и поддержку самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
Вышинский останется под стражей до 27 января, заявил журналистам его адвокат Андрей Доманский. Он просил суд отпустить своего подзащитного под личное поручительство или избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
- Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая после обысков в офисе "РИА Новости Украина". Вечером того же дня Служба безопасности Украины объявила, что подозревает его в государственной измене. Сам журналист вину отрицает.
- Украинские правоохранительные органы сообщали, что нашли у Вышинского трудовой договор с медиагруппой "Россия сегодня", крупную сумму денег и огнестрельное оружие. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
- Российские власти и близкие к Кремлю средства массовой информации неоднократно осуждали арест Вышинского. В сентябре этого года Союз журналистов России заочно наградил его премией "Камертон" имени Анны Политковской.
- Вышинский обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему правовую защиту.
- Имя руководителя "РИА Новости Украина" несколько раз упоминалось в контексте возможного обмена заключенными между Москвой и Киевом.