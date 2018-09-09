Кирилл Вышинский стал лауреатом премии имени Политковской

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого украинские власти подозревают в государственной измене и незаконном хранении оружия, стал лауреатом российской премии "Камертон" имени Анны Политковской. О таком решении жюри пресии сообщил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая после обысков в офисе "РИА Новости Украина". Вечером того же дня Служба безопасности Украины заявила, что подозревает его в государственной измене. В частности, журналисту инкриминируют содействие России в аннексии Крыма и поддержку самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Украинские правоохранительные органы сообщали, что у главного редактора "РИА Новости Украина" нашли трудовой договор с медиагруппой "Россия сегодня", крупную сумму денег и огнестрельное оружие.

Российские власти и близкие к Кремлю средства массовой информации неоднократно осуждали арест Вышинского, которому в минувший четверг продлили еще на 60 дней срок содержания под стражей. Журналист вину отрицает. Он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему правовую защиту.

Анна Политковская - журналист "Новой газеты", известная своими расследованиями нарушений прав человека в Чечне. Она была убита 7 октября 2006 года в Москве. Правозащитники и журналисты неоднократно критиковали власти России за то, что заказчики преступления так и не были найдены.