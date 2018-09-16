Похищен, избит, арестован. Краснодарская полиция против адвоката

Около 400 адвокатов со всей России выступили на этой неделе в поддержку своего коллеги из Краснодарского края Михаила Беньяша. 9 сентября перед акцией против пенсионной реформы он был в грубой форме задержан, доставлен в полицию, избит, а затем суд арестовал адвоката на 14 суток по обвинению в неповиновении полиции.

Адвокат Михаил Беньяш приехал в Краснодар из Сочи, чтобы оказать юридическую помощь участникам запланированной на 9 сентября акции против пенсионной реформы. Власти не разрешили митинг, поэтому были основания ожидать задержаний. К тому же некоторых активистов – в основном сотрудников и волонтеров штаба Алексея Навального – начали задерживать еще за несколько дней до самой демонстрации. Ну а в воскресенье в отделениях полиции Краснодара оказались больше сотни человек, в том числе и внештатный корреспондент Радио Свобода Екатерина Погудина. Она рассказала о своих впечатлениях от акции:

– Митинг должен был проходить в самом центре, у кинотеатра "Аврора". Я приехала туда за три часа до начала акции. А это место – это такой островок рядом с дорогами, и любые входы туда – это либо подземные, либо надземные пешеходные переходы. Все они были перекрыты, полностью островок был оцеплен. Стояли патрульные машины, автозаки и бронированные машины с полицейскими. То есть за несколько часов до акции полицейские были готовы. Когда в 14:00 у кинотеатра появились первые активисты, тут же к ним подошла полиция. Собственно, все началось со спора о том, можно ли проводить эту акцию или нет. Полиция уверяла, что акция несанкционированная, все должны разойтись, предупредили, что, если люди не разойдутся, их будут задерживать. И ровно через десять минут начались задержания. А там было довольно много людей, которые вообще не понимали, что происходит. Были просто гуляющие, были люди, которые пришли в кафе. Вечером 9 сентября краснодарский штаб Навального заявил, что задержаны более 100 человек.

– А при каких обстоятельствах задержали вас?

– Я занималась фотосъемкой, у меня было с собой редакционное задание, и ко мне несколько раз подходили сотрудники полиции, спрашивали, от какого издания я работаю, я отвечала, и меня не трогали. Но когда я начала снимать, как задерживают людей, которых оттеснили к выходу с места проведения акции, ко мне сзади подошли люди, взяли меня под руки и повели в автозак. Я объяснила, что я журналист, но мне сказали, что если я внештатный сотрудник, то меня это никак не защищает. В отделении со мной пообщался следователь, и они решили, что меня не надо было задерживать. Отпустили без составления протокола.

– А многие остались ночевать в ОВД?

– Я не уверена, что смогу сказать вам точные цифры. Около 50 человек оставались до понедельника и ожидали суда. Насколько я знаю, в основном статьи, по которым их судили, это либо неповиновение сотрудникам полиции, либо нарушение установленного порядка на публичных акциях.

– Отличалось ли поведение полиции на этой акции от того, что происходило на предыдущих аналогичных протестах?

Людей хватали без разбора, и такого большого количества задержаний еще не было

– Согласованные акции против пенсионной реформы проводила в городе КПРФ, и это были самые спокойные акции. Но до этого 5 мая проходила акция Навального "Он нам не царь". Она была несогласованная, тоже проходила на центральной улице, и как мне показалось, тогда это был первый подобный опыт для местной полиции. Сейчас они действовали намного грубее, научились на том, что было тогда. В мае активисты смогли пройти шествием к администрации города, и только там их стали оттеснять, некоторых задержали. Причем задержаний было далеко не так много, и никаких превентивных мер не применяли. Людей просто разгоняли, и довольно вежливо. В этот раз полиция, конечно, не действовала очень грубо, но грубее, чем раньше, людей хватали без разбора, и такого большого количества задержаний в нашем городе еще не было, – рассказала Екатерина Погудина.

Среди тех, кого задержали превентивно, были доверители известного в протестной среде Краснодарского края адвоката Михаила Беньяша. Он планировал оказать юридическую поддержку также и участникам митинга 9 сентября, но до места его проведения не дошел. Беньяша задержали люди в гражданской одежде, избили, доставили в участок, а затем ему предъявили обвинения в неповиновении полиции. Представлять интересы Беньяша в суде вызвались семь адвокатов. Среди них – юрист "Агоры" Александр Попков. Он рассказал Радио Свобода, что перед акцией Михаилу поступали угрозы:

– Его грозились арестовать на 15 суток, а за день до акции ему звонил некий сотрудник полиции, который велел ему прибыть в участок, поскольку его машина якобы находится в ориентировке. В связи с этим Михаил 9 сентября подал заявление в прокуратуру и Следственный комитет, а также в Адвокатскую палату Краснодарского края о том, что в отношении него производятся незаконные оперативно-разыскные мероприятия. Оперативно-разыскные мероприятия в отношении адвоката могут осуществляться исключительно на основании судебного решения. Михаил подал эти заявления, и буквально через 15–20 минут на улице Красной перед ним резко затормозила машина, гражданская, легковая, оттуда выскочили два бугая и просто со словами вроде "пройдемте" схватили его под руки и начали засовывать в авто.

По словам Попкова, вместе с Михаилом в этот момент была одна из его доверительниц. Она попыталась снять происходящее на видео, но ее запихнули в тот же автомобиль и хотели отобрать телефон. Люди в штатском не отвечали на вопросы адвоката, а когда тот попытался совершить звонок, его избили:

Человек в штатском начал его бить, наносить удары, душить

– Один из этих людей начал выхватывать у Михаила телефон. Он не отдавал, человек в штатском начал его бить, наносить удары, душить. В итоге надели на Михаила наручники. Привезли к отделу полиции, кинули лицом в асфальт, потом затащили в участок, там еще избили. В течение семи часов адвокат Алексей Аванесян с коллегами стояли под воротами. Но полицейские издевательски, цинично говорили, что у них режим "Крепость" и "никаких адвокатов не будет". Незаконными методами угрожали Беньяшу и девушке привлечением к уголовной ответственности. Через семь часов только удалось адвокату Аванесяну прорваться к нашему коллеге.

Режим "Крепость" полицейские ввели, мотивируя это тем, что на них могут напасть участники акции против пенсионной реформы.

– Они надели каски, взяли автоматы в руки и не пускали никого, потому что боялись, что нападут митингующие, – продолжает Александр Попков. – А при этом самих митингующих доставляли в этот отдел полиции. И адвокат Аванесян спросил: "А зачем вы от митингующих "Крепость" объявили, а сами их привозите? Вы про Троянского коня что-нибудь слышали?" Оказалось, что сотрудники полиции про Троянского коня вообще ничего не слышали.

В итоге Михаилу Беньяшу предъявили обвинения в неповиновения полиции, а побои, по версии правоохранительных органов, он нанес себе сам.

Буянил, наносил себе удары различные по различным частям лица, бился головой о стекло, пытался скрыться бегством

– Они утверждают, что Беньяш спокойно сел в машину, однако когда приехали в отдел полиции, начал буянить, наносил себе удары различные по различным частям лица, бился головой о стекло, пытался скрыться бегством, в общем, обычная полицейская шаблонная формулировка, – говорит адвокат. – А поскольку полицейские якобы не хотели, чтобы Михаил причинил себе вред, они надели на него наручники, привлекли к ответственности и применили к нему физическую силу.

За неповиновение полиции суд арестовал Беньяша на 14 суток. Его также обвинили в том, что он призывал к участию в незаконной акции и назначили 40 часов обязательных работ. По словам адвоката Попкова, в основу обвинения легли рапорты сотрудников полиции в штатском, которые задержали Михаила.

– Суд прошел безобразно. Судья пропускал целые блоки процедур, которые должны были быть исполнены, не удовлетворил ни одного из порядка 30 заявленных ходатайств. Самое вопиющее – не допросил свидетеля, которая находилась около двери зала заседания, то есть эту девушку, которую похитили вместе с Беньяшом. И не приобщили видеозаписи, в том числе этого похищения Михаила. Все доказательства – два полицейских рапорта, – рассказывает Попков.

В поддержку Михаила Беньяша выступили его коллеги со всей России. Почти четыре сотни человек поставили подписи под обращением в Федеральную палату адвокатов (ФПА) с просьбой потребовать от властей эффективного расследования нападения на Беньяша. Президент ФПА Юрий Пилипенко 12 сентября встретился в главой МВД Владимиром Колокольцевым и рассказал о ситуации в Краснодаре. Министр пообещал разобраться.

Свое возмущение тем, что произошло с адвокатом Беньяшем, выразил и президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека. А международная организация Amnesty International признала Беньяша узником совести и потребовала освободить его из-под административного ареста.

Адвокат Александр Попков сомневается в том, что Михаила Беньяша могут отпустить из-под ареста досрочно, но он и его коллеги продолжат добиваться справедливости в этом деле.

– Рано или поздно мы добьемся положительного решения, если не здесь, так в Европейском суде по правам человека. Михаил готов весь свой срок отсидеть, все 14 суток, но готов бороться дальше, и он будет это делать. И мы ему все помогаем, сейчас несколько адвокатов работают вообще в режиме круглосуточном по его делу, и достаточно много адвокатов из других регионов помогают. Адвокатское сообщество очень взбудоражено.

– После выхода из-под ареста Михаила Беньяш сможет нормально работать в Краснодарском крае? Насколько эта история может испортить его отношения с местными правоохранительными органами и судами?

– Испортить отношения с правоохранительной системой, которая вообще на дух не переносит принципиальных и смелых адвокатов, невозможно, потому что они уже испорчены. Михаила недолюбливали за то, что он вмешивался в эти акции, пытался прорваться на судебные заседания. И недаром его предупреждали, мол, "по тебе команда – закрыть на 15 суток, чтобы ты не мешался под ногами на этом митинге". Естественно, когда адвокат занимает активную позицию, пытается своих доверителей вызволить и отбить правовыми методами, то он очень сильно мешает. Что касается дальнейшей работы, я не знаю, потому что сейчас пошла сильнейшая реакция, по всей видимости, инспирированная из правоохранительных органов, начали вытаскивать все неоднозначные записи, посты в социальных сетях Михаила, где он ругал правоохранительную систему, и это все сейчас поднимается. Кто-то написал, что надо привлечь Беньяша за призывы к несанкционированной акции к дисциплинарной ответственности. Поэтому я думаю, что он столкнется с тем, что в отношении него будет ряд неприятных жалоб, кляуз в Адвокатскую палату, и будет достаточно тяжелая ситуация, – полагает адвокат Александр Попков.

Акции протеста против повышения пенсионного возраста состоялись 9 сентября в десятках городов России. В 59 городах мероприятия согласовать не удалось, и только в двенадцати они были разрешены властями. По всей стране на улицы вышли от 60 до 80 тысяч человек, сообщил соратник Алексея Навального Леонид Волков. Более тысячи активистов оказались в отделениях полиции.

В середине июля Государственная дума России одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. После прокатившихся по стране массовых протестов президент Владимир Путин выступил с предложением смягчить пенсионную реформу после массовых протестов в стране. По его словам, после реформы возраст выхода на пенсию для женщин в России должен составить 60 лет.