Неизвестные напали на монахов в церкви на севере Вены

На севере Вены двое неизвестных напали на монахов в католической церкви. Об этом сообщает полиция австрийской столицы. Ранения получили пять человек. Один из них - в тяжёлом состоянии. Уточняется, что монахи были ограблены.

Инцидент произошёл в 13:30 по местному времени. Связанных и раненых посетителей церкви обнаружили примерно через час. Полицейские отмечают, что злоумышленники действовали крайне жестоко. Мотивы нападавших выясняются. Полицейские не исключают, что целью было ограбление. Версия теракта пока не рассматривается.

По словам очевидцев, один из нападавших говорил с акцентом. Один из свидетелей также сообщил, что видел одного из злоумышленников в церкви несколько дней назад.

В Вене объявили "план перехват". По данным австрийских СМИ в поисках нападавших задействованы антитеррористическое подразделение EKO Cobra и антитеррористическая группа WEGA.

Ранее в четверг в Вене эвакуировали посетителей собора Святого Стефана после анонимного сообщения о минировании здания. Информация о бомбе не подтвердилась. Начато расследование.