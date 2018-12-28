В Якутии нашли нарушения в колонии, где заключенные зашивали себе рты

Прокуратура Якутии обнаружила нарушения в исправительной колонии №1 города Якутска, заключенные которой ранее объявили голодовку и зашили себе рты.Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

В начале декабря девять заключенных, находившихся в штрафном изоляторе, объявили голодовку. Четверо осужденных зашили себе рты в знак протеста против условий содержания в ШИЗО и избиений со стороны сотрудников колонии. Заключенные якобы не имели зимней одежды, а из-за отсутствия матрасов им приходилось спать на полу в холодных камерах. В Якутии сейчас стоят сорокаградусные морозы.

Прокурорская проверка обнаружила, что заключенные несвоевременно получают тёплые вещи. Кроме того, их привлекают к дисциплинарной ответственности в нарушение порядка. Также в колонии не хватает программ реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями и программ по трудоустройству осужденных, сообщается на сайте. О голодовке заключенных в пресс-релизе не упоминается.

Заключенные российских колоний и тюрем неоднократно жаловались на тяжелые условия содержания, пытки и издевательства со стороны сотрудников пенитенциарных учреждений .

Летом этого года "Новая газета" опубликовала видео пыток заключенных в ярославской исправительной колонии №1. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия" и арестовал нескольких причастных к пыткам сотрудников учреждения. Накануне сообщалось о возбуждении ещё одного дела о пытках в другой ярославской колонии, в городе Углич.