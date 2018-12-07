В якутской колонии девять заключенных объявили голодовку

В колонии №1 города Якутска девять заключенных, находящихся в штрафном изоляторе объявили голодовку. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы исполнения наказания.

Ранее сообщалось, что 4 декабря семеро осужденных зашили себе рты в знак протеста против условий содержания в штрафном изоляторе и избиений со стороны сотрудников колонии. Заключенные якобы не имели зимней одежды, а из-за отсутствия матрасов, им приходилось спать на полу в холодных камерах. Во ФСИН заявили, что осужденных никто не избивал и у них есть все необходимое. Однако в ведомстве подтвердили, что некоторые из заключенных, находящихся в штрафном изоляторе, нанесли себе увечья.

Заключенные российских колоний и тюрем неоднократно жаловались на тяжелые условия содержания, пытки и издевательства со стороны сотрудников.

Летом этого года "Новая газета" опубликовала видео пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии №1. После публикации видео Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия" и арестовал нескольких причастных к пыткам сотрудников учреждения, в том числе замначальника по воспитательной работе.