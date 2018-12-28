Посол РФ: Россия и Британия частично вернут дипломатов

Россия и Великобритания договорились о постепенном увеличении численности дипломатических миссий друг друга в Москве и Лондоне. С таким утверждением выступил в эфире телеканала "Россия-24" посол России в Британии Александр Яковенко. Реакции британских властей на его слова пока нет.

Как заявил Яковенко, восстановление численности дипломатического персонала начнётся в январе. По его словам, скорее всего, будет восстановлен состав половины посольства России в Великобритании. Пропорционально будет увеличено и число сотрудников британского посольства в Москве.

23 российских дипломата были высланы из Великобритании после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в марте 2018 года, в котором британские власти обвинили сотрудников российской военной разведки. Россия выслала такое же число британских дипломатов, закрыла консульство Великобритании в Петербурге и потребовала прекратить работу Британского совета в России.

Отношения между Москвой и Лондоном после покушения на Скрипалей остаются напряжёнными. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу заявил, что "с пониманием" относится к публикации в российских СМИ фотографий и личных данных сотрудников Русской службы Би-би-си - как утверждается, в ответ на публикацию газетой Sunday Times данных о сотрудниках агентства Sputnik в Эдинбурге. 21 декабря Роскомнадзор начал проверку веб-сайтов Би-би-си в интернете и телеканала BBC World News.