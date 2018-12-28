В Карелии вновь задержали политика Девлетхана Алиханова

Бывшего члена Совета Федерации от Карелии Девлетхана Алиханова задержали и увезли в следственный изолятор Петрозаводска. Это произошло после того, как Верховный суд России пересмотрел принятое 5 декабря решение об отмене обвинительного приговора в отношении Алиханова, сообщает издание Столица на Onego.ru.

Супруга Алиханова рассказала журналистам, что при задержании ее мужа "перекрыли всю улицу".

Девлетхан Алиханов был задержан в начале 2015 года. Многие в республике сочли уголовное преследование влиятельного политика и бизнесмена политически мотивированным – Алиханов не раз выступал с критикой бывшего главы Карелии Александра Худилайнена, оставаясь при этом сторонником "Единой России".​

В ноябре 2017 года судья городской суд Петрозаводска признал Девлетхана Алиханова виновным в совершении мошенничества с городской недвижимостью, в частности, при приватизации помещений, которые арендовал Сбербанк, хотя формально сам бизнесмен эти сделки не совершал.

Суд приговорил Алиханова к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Сам бывший политик и бизнесмен свою вину не признал.