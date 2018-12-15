"Он должен мстить". На свободу в Карелии вышел Девлетхан Алиханов

Из колонии №7 в карельском городе Сегежа 13 декабря вышел на свободу карельский политик и бизнесмен Девлетхан Алиханов. В ноябре 2017 года суд Петрозаводска признал его виновным в экономическом преступлении и приговорил к шести годам заключения. 5 декабря 2018 года президиум Верховного суда России отменил приговор. К этому моменту бывший сенатор Алиханов провел в СИЗО и колонии почти четыре года. Но теперь один из самых влиятельных некогда карельских олигархов и политиков реабилитирован.

"Какие могут быть ощущения? Нормальные, хорошие! Я рад, что еду домой", – сказал Девлетхан Алиханов корреспонденту Радио Свобода через час после освобождения. В Сегеже, где карельский бизнесмен и политик провел почти год, его встречали адвокат и племянник. ​

​Девлетхан Алиханов родился в Дагестане в 1958 году. В 1982 году закончил Московский кооперативный институт Центросоюза, сразу после этого уехал в Карелию и открыл собственный бизнес. Первый капитал он заработал на торговле овощами. В конце 1990-х годов. владел значительным пакетом акций судостроительного завода оборонной промышленности "Авангард".

В 2000-е годы бизнес-интересы Алиханова переросли в политические. Он легко менял партийную принадлежность: был членом ЛДПР, потом представлял фракцию "Яблоко-НПСР" в Законодательном собрании Карелии, затем входил во фракцию "Справедливая Россия", профинансировал несколько избирательных кампаний, и стал, фактически, “серым кардиналом” столицы Карелии. Его ставленник Евгений Журавлев получил пост заместителя мэра, группа поддержанных Алихановым депутатов взяла под контроль Петрозаводский горсовет. Сторонники Алиханова занимали посты в городских МУПах, а сам он возглавлял “Координационный совет” города, который фактически определял политическую и экономическую повестку дня. Считается, что контроль над мэрией помог Алиханову получить в долгосрочную аренду несколько объектов недвижимости и извлекать из этого прибыль “на пустом месте”, на сдаче помещений в субаренду. В “империю” Алиханова входили строительные компании и торговые центры. Под его контролем находились несколько популярных в республике средств массовой информации.

– Алиханову помогали политтехнологическое предприятия, куда он вкладывал деньги. Формы деятельности этих предприятий, безусловно, не кристальные, - говорит политолог Анатолий Цыганков. – Поэтому, говорить о том, что он какой-то кристально честный политик, просто смешно. Он пользовался теми же инструментами, которыми пользовались все другие - для своей победы.

В 2009 Алиханова зарегистрировали кандидатом в мэры Петрозаводска. Он мог, по прогнозам, выиграть выборы у Николая Левина, которого поддерживал тогдашний глава республики Сергей Катанандов. Алиханову предложили размен: отказ от мэрских амбиций за пост сенатора от Карелии. Он вступил в "Единую Россию" и снял свою кандидатуру с выборов мэра Петрозаводска. В марте 2010 года Алиханов получил пост члена Совета Федерации, затем пост заместителя главы республики и должность зампредседателя карельского парламента. В мае 2012 года главой Карелии стал Александр Худилайнен. Вскоре Алиханов покинул парламентский пост - после того, как большая часть его команды оказалась за решеткой по “делу о земле”.

По мнению политологов и местных экспертов, процесс в отношении команды Алиханова, а затем и самого бизнесмена, был инициирован тогдашним главой Карелии, который пытался взять в свои руки контроль городом. Алиханов стал последовательным критиком правительства республики. В декабре 2014 года на встрече Худилайнена с депутатами карельского Законодательного собрания Алиханов предложил распустить карельское правительство и во время перепалки с Худилайненым намекнул на скандальную историю с Сиверским лесом. В этом деле Худилайнен проходил как свидетель (участок Сиверского леса в Ленинградской области сначала незаконно продали, а затем вырубили, чтобы построить элитную недвижимость; постановление о продаже в 2005 году подписал Худилайнен, тогда - глава Гатчинского района).

Теперь, конечно, должны понести наказание те люди, которые вершили такое беззаконие​

В феврале 2015 года Алиханова арестовали и отправили в СИЗО. Его обвинили в незаконном пересечении границы по дипломатическом загранпаспорту, который он должен был сдать, покинув парламент, и в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Алиханов в 2007-2008 годах через подставных лиц выкупил в собственность у администрации Петрозаводска 13 помещений сберкасс, чем “нанес ущерб городской казне” в 35 миллионов рублей. В апреле 2015 года за него поручились семеро депутатов из трех парламентских фракций Республики Карелия (Единой России", КПРФ и "Яблока"). Среди них была и сегодняшний лидер партии "Яблоко" Эмилия Слабунова.

24 ноября 2017 года судья Петрозаводского городского суда Наталья Маненок вынесла приговор Алиханову: шесть лет колонии строгого режима, штраф 700 тысяч рублей и 8 миллионов рублей по гражданскому иску в пользу администрации. К тому моменту бизнесмен провел в одиночной камере СИЗО почти три года. Во время конвоирования по коридору он говорил: "Карела ведут!" или "Нам, карелам, не впервой". Со знакомыми шутил, что наконец-то отдохнет, а выйдет на свободу весь в наколках, как авторитетный вор.

Если бы он тогда сознался в том, чего не совершал, до сих пор сидел бы

В январе 2018 года Верховный суд России оставил вынесенный ранее Алихонову приговор в силе. 25 апреля 2018 года Европейский суд по правам человека постановил, что бизнесмен незаконно провел три года в следственном изоляторе по обвинению в мошенничестве. В ноябре российское правительство согласилось с решением ЕСПЧ и выплатило Алиханову компенсацию. 5 декабря адвокат Алиханова Михаил Шогин сообщил, что президиум Верховного суда России отменил приговор и реабилитировал его подзащитного.

– Это второй случай в российской судебной практике, когда члены президиума вышли за рамки рассматриваемого вопроса и вынесли решение по всему приговору, – сказал Шогин.

– Система непредсказуема. Когда его судили, Давлет не пошел по простому пути: во всем сознаться, как ему предлагали. Если бы он тогда сознался в том, чего не совершал, до сих пор сидел бы, наверное, –говорит бизнесмен Василий Попов.

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​За те годы, которые Алиханов провел за решеткой, у него родился внук. За то время, пока он был под следствием, произошли изменения в политической жизни Петрозаводска. Состоялись судебные процессы над другим оппозиционером и бизнес-партнером Алиханова, лидером карельских "яблочников" Василием Поповым. Двоюродная сестра Попова Светлана Чечиль отправилась в колонию, жена Анастасия Кравчук получила условный срок по “делу Петропита”, в основу которого также легло обвинение в мошенничестве с приватизацией городского здания. Попов скрывается в Финляндии, там он получил политическое убежище в 2017 году: российские власти заочно арестовали его и объявили в федеральный розыск. С пост мэра города в конце 2015-го была смещена и близкая к яблочным кругам Галина Ширшина. Свой уход и аресты политических конкурентов Ширшина связывает с деятельностью тогдашнего главы Карелии Худилайнена.

– Это период, связангый с работой Худилайнена и с его влиянием в силовых структурах, – говорит Ширшина. – Я в ужасе от того, что Алиханова трех лет жизни лишили, причем лишили не только его, но и его семью, его коллег, лишили тех людей, с которыми он сотрудничал. Это все отвратительно, и еще раз подтверждает: период пребывания у власти Худилайнена для Петрозаводска – один из самых неприятных. Людей, которые говорили не то, что хотел бы слышать губернатор, но делали то, что считают нужным и важным для других людей, просто стирали с лица земли – это и Светлана Чечиль пережила, и Девлетхан Алиханов, и Ольга Залецкая, Анастасия Кравчук, Александра Корнилова.

Худилайнен, ушедший в феврале 2017 года в отставку, комментировать ситуацию в разговоре с корреспондентом Радио Свобода отказался.

5 декабря 2018 года с Девлетхана Алиханова не только сняли все обвинения – его освободили с правом на реабилитацию.

– Это такая "проверка водой". Такая практика применялась в Средние века: тебе ошпаривают руку, если заживает – значит, преступления ты не совершал. С той поры ничего не поменялось, – говорит адвокат Михаил Шогин. – Бывает состязательный процесс, когда у сторон равные права, а у нас процесс - инквизиционно-состязательный: в одном случае тебе дают говорить, в другом не дают.

По мнению карельского политолога Олега Реута, возвращение Алиханова в Карелию может изменить политическую ситуацию в регионе.

– В современной политической теории есть очень важное перспективное направление – теория политических эмоций. Одной из этих эмоций является проявление мести, намерение отплатить за оскорбление, обиду, либо страдание. Когда Алиханов вернется к общественно-политической жизни, то он, в силу личных характеристик и в силу тех обстоятельств, в которых он находится, будет мстить, в политическом смысле, – говорит Реут.

Лидер партии "Яблоко" Эмилия Слабунова считает возможным возвращение Алиханова в политику, однако дает осторожные прогнозы:

– Исполнительная власть, явно по заказу (или при участии) которой осуществлялись репрессивные действия по отношению к Алиханову, снесли немалый позор - отмену приговора и реабилитацию осужденного, и это дает некоторую надежду. О возвращении в политику Алиханова говорить пока сложно, нужно сначала с ним пообщаться. Но было бы важно и правильно, чтобы он в политику вернулся, потому опыт пережитого им будет вызывать у избирателей дополнительное доверие.

​О своих планах Алиханов пообещал рассказать на пресс-конференции, однако когда она состоится, неясно: вчерашнему заключенному нужно время, чтобы "прийти в себя".