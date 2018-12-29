Неонациста Тесака осудили на 10 лет колонии строгого режима

Суд в Москве в субботу приговорил неонациста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, к десяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Марцинкевича признали виновным в разбое и хулиганстве. По версии следствия, в августе 2013 года он вместе сообщниками из движения "Реструкт" напал на человека в рамках акции "Оккупай-Наркофиляй". Подобные нападения националисты объясняли борьбой с распространением наркотиков.

Ранее суд уже назначал Марцинкевичу такой же срок по этому эпизоду, также признав его виновным в возбуждении ненависти и вражды. Приговор отменили в мае этого года и направили дело на новое рассмотрение.

Марцинкевич известен как активист ультрарадикальных националистических организаций. Ранее он был неоднократно судим за возбуждение ненависти. В 2014 году Марцинкевича приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Позже срок был сокращен до двух лет и девяти месяцев.

В июле Марцинкевич в интервью Lenta.ru заявил, что в заключении разочаровался в национал-социализме.